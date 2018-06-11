Sporu sevmeyen hayatı da sevmez

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Amatör Futbol Kulüpleri Derneği'nin yenilenen bina açılış töreni ve iftar programına katıldı. CHP İzmir milletvekilleri, CHP Bayraklı ve Konak ilçe başkanları, milletvekili adayları ve meclis üyeleri ile birlikte dernek binasının açılışını gerçekleştiren Başkan Karabağ, 'Spor sevmeyenin insanı, hayatı, tabiatı sevmesi mümkün değildir. Benim bütün dünyam Mustafa Kemal Atatürk ve onun yolunda yürüyenler' dedi

İzmir Amatör Futbol Kulüpleri Derneği'nin Çamdibi semtindeki bina açılışı ve iftar etkinliğine Başkan Karbağ'ın yanı sıra Dernek Başkanı Efkan Muhtar, CHP İzmir Milletvekilleri, milletvekili adayları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, sporcu ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dualar eşliğinde açılan iftar yemeğinin ardından Başkan Karabağ, baştan aşağı yenilenen dernek binasının açılışı için bir araya gelen davetlilere seslendi.

Kayıhan'ı saygıyla anıyoruz

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz spor adamı Ümit Kayıhan'ı anarak sözlerine başlayan Karabağ, 'Bugün İzmir Amatör Futbol Kulüpleri Derneği binasının hem açılışını aynı zamanda hem de iftarını yapıyoruz. Ben spora emek vermiş herkesi, kaybettiğimiz bütün değerleri saygıyla anıyorum ama 3-4 gün önce kaybettiğimiz sevgili Ümit Kayıhan'ı ayrıca saygıyla anıyorum. Spor sevmeyenin insanı hayatı tabiatı sevmesi mümkün değildir. Dolayısıyla sporu seven insandan zarar gelmez. Yalnız bizim toplumda bir alışkanlık var. Biz birçok şeye para veririz ama spor kulüplerine yardım etmeyiz. Ben yaşadığım için biliyorum. İşin iç yüzünü biliyorum. Spor ile uğraşan insanları fuzuli vakit harcayan 'Ne işin var bu boş işlerle uğraşıyorsun' diye eleştiri alan insanlar topluluğu haline getirildik. Oysa amatör spor kulüp yöneticileri ve uğraşan bütün unsurları sporun toplumun gerçek kahramanlarıdır. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum' dedi.

Amatöre destek

Kötü alışkanlıklardan kurtarılan tek bir çocuğun bile çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Karabağ, 'Biz belediyeler olarak gayretlerimizi sonuna kadar verirken, bütün emeğimizi de derneklere spor kulüplerine vermek zorundayız. Göreve geldiğimde ilk yaptığım iş futbol sahası oldu. Birinci tesisimiz inanın orası oldu. Sebebi yol parası vermekten bıkan bir kulüp başkanıydım bende. Dolayısıyla çileleri biliyoruz. Toplumumuzun her kesimindeki sıkıntılar spora da yansıdı. Ama ne var ki kahramanlar sizler elinizden geldiğince bu işleri yapmaya çalışıyorsunuz. Efkan ve arkadaşlarını ve bu uğurda mücadele eden bütün arkadaşlarımı saygı sevgi ve hürmetle anıyorum. Var olun sağ olun. Benim bütün dünyam Mustafa Kemal Atatürk ve onun yolunda yürüyenlerdir. O yolda yürüyenlere bütün salonlarımız bütün sahalarımız bütün imkanlarımız açıktır. Ne mutlu Atatürkçüyüm diyene, ne mutlu cumhuriyetçiyim diyene, ne mutlu Türküm diyene' diye konuştu.