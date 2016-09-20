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    • Stat bekleyen İzmirli, molozla karşılaştı

    Futbolda yıllardır stat sıkıntısını aşmaya çalışan İzmir'de yıkılan Alsancak Stadı'nın çevresi ve Karşıyaka Latife Hanım Mahallesi'nde yapılması planlanan stat, moloz döküm alanına dönüştü

    20 Eylül 2016 Salı 12:56
    Stat bekleyen İzmirli, molozla karşılaştı
    İlk açılışı 1910'a dayanan ve kentin spor tarihinde önemli yer tutan Alsancak Stadı, çürük raporuyla 2014'te kapatılıp 2015'de yeşil sahası ve aydınlatma direkleri dışında yıkıldı. 2 yıldır yenilenmeyi bekleyen tesisin otopark alanına Alsancak-Halkapınar arasına yapılacak tramvay hattı inşaatından çıkan molozlar dökülmeye başlandı. Çevreden de izinsiz döküm yapılınca sahanın etrafı moloz yığınına döndü. Modern şekliyle yeniden inşa edilmesi beklenen stadın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kısa süre önce Konak Belediyesi'nden çıkmış, gözler ihale tarihine çevrilmişti.

    Stat tartışmalarının bitmediği Karşıyaka'da Eylül 2013'üe eski Belediye Başkanı Cevat Durak döneminde Örnekköy Latife Hanım Mahallesi'nde amatör takımlar için stat inşaatına başlandı. UEFA standartlarında, 2000 seyirci kapasiteli, 102'ye 65 ölçülerinde doğal çim zeminli olması planlanan tesisin 6 ayda bitirileceği açıklandı. Proje alanında toprak dolgu çalışmaları, idari binalar, duvarlar ve ışıklandırma sistemleri yapıldı. Durak'tan sonra göreve gelen Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, bu alanın 16 bin kişilik stat olması için 2014'te proje çalışması başlattı. Aradan geçen 2 yıllık süreçte geleceği belirsiz olan tesis, moloz döküm alanına döndü. İzmir'de yeni stat projeleri kapsamında yıkılıp davalık olan Karşıyaka İlçe ve Göztepe Gürsel Aksel Stadı da atıl durumda.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Stat, Stat

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