STK'larla yürüyüşe devam

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, geçtiğimiz 5 yıllık süreçte sivil toplum kuruluşlarıyla ilçede önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, 'Yeni dönemde de bireylere değil topluma hizmet anlayışımızla ilçede bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yürümeye devam edeceğiz' dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu seçim çalışmaları kapsamında Üçkuyular Fahrettin Altay Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Yol boyunca karşılaştığı vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Selvitopu, ardından esnafı tek tek dolaşarak hayırlı işler diledi. Başkan Selvitopu'na esnaf ve vatandaşlar yakın ilgi gösterdi. Seçimlerde başarı dileğinde bulunan esnaf ve vatandaşlar, Selvitopu'nun ilk 5 yıl boyunca çok başarılı bir yönetim gösterdiğini belirterek, yeni dönem için de aynı başarıyı tekrarlaması dileğinde bulundu.

Dernek ziyaretleri

Başkan Selvitopu esnaf ziyaretlerinin ardından hemşehri derneklerinin çoğunlukta olduğu Karabağlar'da dernek ziyaretlerine de başladı. Bu kapsamda Urfa Ceylanpınarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile İzmir Karabağlar Vanlılar Derneği'ni ziyaret eden Selvitopu, burada yoğun bir ilgi ile karşılandı. Selvitopu derneklerde yaptığı konuşmalarda sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek bu yeni dönemde de sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yürüyeceklerinin mesajını verdi.

Karabağlar'da yeni kurulan Urfa Ceylanpınarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde Başkan Abdülkadir Alkan ve üyeler, Başkan Selvitopu'na yöreye özgü mırra ikram etti. Karabağlar Vanlılar Derneği'nde ise Dernek Başkanı Ercan Turan ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Selvitopu, gerçekleştiği projeler ve yeni dönemde gerçekleştireceği çalışmalar hakkında dernek üyelerine bilgi verdi.

Herkesin başımızın üzerinde yeri var

Geçtiğimiz dönemde de ilk ziyaretlerini Vanlılar Derneği'ne yaptığını hatırlatan Başkan Selvitopu, "Buranın yine uğurlu geleceğinden hiç kuşkumuz yok" diye konuştu. Karabağlar Belediyesi olarak vatandaşlarının oy versin veya oy vermesin herkesin başlarının üzerinde yeri olduğunun altını çizen Selvitopu, "5 yıllık hizmet sürecinde herkese aynı gözle baktık aynı mesafede olduk. Herkesi kucaklamaya çalıştık. Bütün işlerimizin odağında insan var. Her zaman temel amacımız da insana hizmet etmektir. Karabağlar'da bizler bu anlayışa hizmet etmeye çalıştık" dedi.

Kentsel dönüşüm siyasi tartışmalara kurban edilmemeli

Kentsel dönüşüm konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Selvitopu, bu konunun siyasi tartışmalara kurban edilmesinin doğru olmadığını söyledi. Selvitopu "Ne yapmamız lazım. O bölgelerde 17 mahalleyi ilgilendiren 540 hektarlık Bakanlığın yaptığı bir kentsel dönüşüm projesi var. 2012 yılında ilan edildi, 2019'a geldik hala sağlıklı bir proje üretilemedi. Burada bir an önce proje üretilmesi gerekiyor. Çünkü insanlarımız o bölgelerde tedirginler. O dönemin Bakanı Mehmet Özhaseki'ye de söylemiştim. Buraları belediyeye verin, kentin belleği belediyelerdir. Bu işin Ankara'dan yürümesi mümkün değil, mutlaka işin içinde yerel yönetimlerin olması gerekiyor. İnşallah seçimlerden sonra çözüm üretilir ama hakka, hukuka uygun bir çözüm üretilsin. Orada oturan vatandaşlarımızın hak ve hukukunu koruyan bir proje üretilmesi lazım. Eğer bir rant oluşacaksa bundan ilk olarak orada yaşayan insanlarımızın yararlanması gerekiyor. Şu anda Uzundere mahallesinde 32 hektar üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi var. Yüzde yüz uzlaşı ile devam ediyor. Kimse mağdur olmadı. Biz bu tür uygulamaları savunuyoruz. Bizler doğru projelerin har zaman yanında olacağız. Bakanlık doğru projeyi getirdiği anda ben de onu desteklerim" dedi. n Ayça Yeriş

STK Merkezi kuracağız

Doğru ve mantıklı işler yapmaları gerektiğini belirten Başkan Selvitopu "Ne yapmak istediğimi halkımıza anlatmaya çalışıyorum. Karabağlar'ın faydasına ne olacaksa onu destekleyeceğim ve yanında olacağım. Önemli konuları yine sivil toplum kuruluşlarıyla beraber takip edeceğiz. Bunları sağlarsak Türkiye'de çok önemli şeyi de başarmış olacağız. Karabağlar'da 'STK Merkezi' kuracağız. 81 ilden insanımız var. İzmir'de bu merkezlerde bir hafta 'Van Günleri' olsa kötü mü olur? Kaynaşmayı arttırır. İşte tüm derneklerin ve bizlerin birleşmeye ihtiyacı var" dedi.

İnsanların ayağına gideceğiz

Önümüzdeki dönemde kültür merkezleri, semt merkezlerini arttıracaklarını, taziye evlerini yaygınlaştıracaklarını belirten Selvitopu "Bunları başarırsak ne mutlu bize. En büyük mutluluk budur. Biz insanlarımızın ayağımıza çağırmayacağız, biz onların ayağına gideceğiz. Ne kadar başarılı olursak insanlarımız da o kadar mutlu olur" dedi.