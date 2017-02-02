Su altı perilerinden bir kupa daha geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne birçok şampiyonluk getiren Sualtı Ragbisi bayanlar takımı, Federasyon Kupası'nı bir kez daha kazandı

Sualtı Ragbi Federasyon Kupası'nda 11 sezondur şampiyonluğu kaptırmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın sporcuları, rakipsizliklerini bir kez daha kanıtladı. Ege Üniversitesi Sermed Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Sualtı Ragbi Federasyon Kupası'nda, Marmara Sualtı Kulübü'nü 10-0, Buz Sualtı'nı 5-2 ve İstanbul Sualtı'nı ise 14-0 yenerek yarı finale kalan İzmir Büyükşehir Belediyespor, finalde de Göztepe'yi 17-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını almaya hak kazandı.



Aynı şampiyonada mücadele eden 12 takımdan biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sualtı Ragbisi Erkek Takımı ise şampiyonada 5'inci oldu.





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