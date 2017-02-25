Şu an 215 kilo, hedefi ise 90 kiloya inmek

İzmirli 46 yaşındaki Halim Şengül, 2013 yılında 325 kilo ile başladığı ve 4 yılda 215 kiloya inerek sürdürdüğü obezite ile mücadelesinde yeni bir hedef belirledi. Durumu nedeniyle "aile kuramadığından" yakınan ve "90 kiloya inmeyi" planlayan Şengül, "Bundan sonrası nasip" diye düşünüyor.
Küçük yaşlardan beri obezite hastası olan Halim Şengül'ün karaciğer hastalığı ve dengesiz beslenme nedeniyle kilosu 325'e yükseldi.
Nefes darlığı çeken ve kalp yetmezliğine giren Şengül, 2013 yılında İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Sekreterliğine bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisine yatırıldı.
Ölüm tehlikesini atlattıktan sonra palyatif bakım servisine alınan Şengül, bir yıl devam eden ilaç tedavisi ve diyet ile 195 kiloya düştü, yeniden yürümeye başladı.
Taburcu edildikten sonra 20 kilo alan Şengül, kalp yetmezliği ortaya çıkınca Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine döndü ve 90 kiloya inmek için mücadelesine devam etmeye başladı.
"Bir aile kuramadım"
Obezite hastaları için özel yatakların bulunduğu birimde tedavi gören Şengül, küçüklüğünden beri kiloları nedeniyle zor bir hayatı olduğunu söyledi.
Hareketli bir hayat sürmeye çalıştığını, malulen emekli olana dek şoförlük yaptığını kaydeden Şengül, 325 kiloya çıkınca hareket edemez, uyuyamaz hale geldiğini anlattı.
Artık nefes alamadığını, baygınlık geçirdiğini ve ölmek üzereyken hastaneye kaldırıldığını belirten Şengül, "Çok zor günler geçirdim, artık yürümeyi unutmuştum. Emekleyerek ilerledim, düşe kalka ayağa kalktım. Hayata çok bağlıyım. Mücadeleyi bırakmayacağım, artık bu kilolar yetti." dedi.
Kiloları nedeniyle sokağa çıktığında ilgi odağı olduğunu aktaran Şengül, "Ben insanlara bir şey demem, ilgi çekiyor tabii. Haklılar. Ben çok şeylerle karşılaştım. Sempatik bulan da üzücü kelimeler kullananlar da oldu ama beni en çok üzen aile kuramamaktı. Bakalım bundan sonrası nasip." diye konuştu.
Vatandaşlara çağrı yapan Şengül, "Kimseye kötü gözle bakmasınlar, bir gün onların ya da çocuklarının da başına hastalık gelebilir." ifadelerini kullandı.
Uzman doktorlar eşliğinde diyet, ilaç tedavisi ve yürüyüşle 20 günde yeniden kilo vermeye başladığını anlatan Şengül, haftanın 1 günü her istediğini yiyebildiğini, yemek de seçmediğini dile getirdi.
Artık 74 beden kıyafetler giydiğini aktaran Şengül, hayal kurmadığını ama hayatında artık iyi şeyler olmasını istediğini vurguladı.
"Bizim için en büyük mutluluk ayağa kalkabilmesi"
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi Sorumlusu Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Yasemin Kılıç Öztürk ise ciddi ölüm riskiyle hastaneye gelen Halim Şengül'ün artık serviste neşe saçtığını, diğer hastalara moral verdiğini belirtti.
Hastalarının ağır nefes darlığı ve kalp yetmezliği ile hastaneye başvurduğunu, tartıya bile tek başına çıkamadığını anlatan Öztürk, "Halim bey bizim için gurur tablosu. 4 yıl önce 1 dakika bile yatakta sırt üstü yatamıyordu. Ağır nefes darlığı ve kalp yetmezliği ileri safhadaydı. 150 kiloya inince hastamızı obezite cerrahisine yönlendireceğiz." dedi.
Kilo vermesiyle Şengül'ün sağlık sorunlarının da azaldığı bilgisini veren Öztürk, "Bizim için en büyük mutluluk ayağa kalkabilmesi. Bu bir hayaldi. Zorlu süreçten sonra yürümeye başladı. Onun da bizim de motivasyonumuz arttı." diye konuştu.
Halim Şengül için bir hedef belirlemediklerini ancak obezite gibi hızlı kilo vermenin de özellikle böbrekler konusunda soruna yol açabileceğini bildiren Öztürk, "Hastamız mutlu hissettiği kiloya insin istiyoruz." ifadelerini kullandı.