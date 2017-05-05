Su baskınlarına karşı Karabağlar'da hummalı çalışma

İZSU Genel Müdürlüğü, düşük kotta bulunan ve aşırı yağışlarda sıkıntı yaşayan Karabağlar’ın Yunus Emre, Ali Fuat Cebesoy, Barış, Sevgi, Adnan Süvari, Esenyalı, Maliyeciler ve Yurtoğlu mahallelerinde 6.5 milyon liralık yatırımla 18 kilometrelik yağmur suyu hattı döşüyor. Kanal suları ile yağmur sularını ayrı hatlarda toplayan çalışmalar, 4 mahallede daha yapılacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda kent içindeki cadde ve sokaklarda yaşanan sıkıntıyı çözmek, birleşik çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İZSU son olarak, Karabağlar’ın Ali Fuat Cebesoy, Barış, Sevgi, Yunus Emre, Adnan Süvari Esenyalı, Maliyeciler ve Yurtoğlu mahallelerinde yağmur suyu hattı oluşturuyor.



Ekipler nerede çalışıyor?

4 mahalle daha var

Kanal suları ile yağmur suları ayrı hatta toplanıyor

Ali Fuat Cebesoy 9147, Barış Mahallesi 4095, 4551, 4559, 4560, 4571, 4573, 4574, 4664, 4665, 4701, 4702 ve 4703, Sevgi Mahallesi 4638 ve 4657 sokaklarda toplam 2150 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeyen İZSU, 883 bin liraya mal olan bu çalışmaları tamamladı.Yunus Emre Mahallesi 4058, 4156, 4162, 4163, 4178, 4232, 4187, 4153, 4186, 4190, 4189, 4172, 4237, 4236, 4234, 4232, 4229, 4199, 4214, 4200 numaralı sokaklarda 1 milyon 646 bin liralık yatırımla 5 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeniyor. Özellikle pazaryerinin olduğu bölgede yaşanan su taşkınları önlenmiş olacak. İmalat çalışmaları bu ay sonunda tamamlanacak.Karabağlar Adnan Süvari, Esenyalı ve Maliyeciler mahallerinde de 5 bin 147 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı oluşturuluyor. 2 milyon 124 milyon liraya mal olacak çalışmalar Haziran ayında tamamlanacak.Yurtoğlu Mahallesi’nin yağmur suyu sorununu çözmek için İZSU Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde imalatlara başladı. 1 milyon 836 bin liraya mal olacak çalışmalar kapsamında 5 bin 749 metre uzunluğunda yağmur suyu şebekesi döşenecek.Tahsin Yazıcı Mahallesi’nin sokaklarında 4 bin 150 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak çalışmalar 100 gün sürecek.Kazım Karabekir, Refet Bele ve Sevgi mahallerinin cadde ve sokaklarında 6 bin 300 metrelik yağmur suyu hattı oluşturulacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak çalışmalar 120 günde bitirilecek.İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “birleşik çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırma” projesinin ana hedefi, “atık su hatlarının aşırı yağışlarda artan yükünü hafifletebilmek” olarak özetleniyor. Son yıllarda yoğunlaşan çalışmalarla kanal suları kolektör hatlarına, yağmur suları da oluşturulan yeni hatla doğrudan denize veya derelere aktarılıyor. Böylece ana hattaki yük hafifletilerek aşırı yağışlardaki tıkanıklık ve su baskınlarının önüne geçiliyor.İZSU Genel Müdürlüğü, düşük kotta bulunan pek çok bölgede kanal ve yağmur sularının aktığı hatları birbirinden ayırarak aşırı yağışlardaki su baskını tehlikesini büyük ölçüde ortadan kaldırdı.