Su taşıyan gence Kemeraltı'nda tokat!

İzmir'in Konak ilçesinde, motosikletle damacana su taşıyan gence, hız yaptığı gerekçesiyle tokat atan kişiye, esnaf tepki gösterdi

Su taşıyan gence Kemeraltı'nda tokat!
19 Temmuz 2018 Perşembe 16:21

Olay, gündüz saatlerinde, Konak'ta tarihi Hisar Camii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle damacana su taşıyan genç, iki kişinin yanından hızlıca geçti. Motosikletli genç, yanından geçtiği kişilerin uyarısıyla durdu. Tartışma sırasında, bu kişilerden biri, gence iki tokat attı. Olayı gören çevredeki esnaf, gencin yardımına koştu ve tokat atan kişiye tepki gösterdi. Gerginlik, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Taraflar olayla ilgili şikayetçi olmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kemeraltı #sucu tokat
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