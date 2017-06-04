Sualtı fotoğraflarını, sualtında sergiliyor

TÜRKİYE'nin ilk sualtı fotoğrafçısı olan ve 41 yıl önce vefat eden Mustafa Kapkın'ın 60 yıl önce çektiği fotoğraflar, Çeşme'de batırılan 'SG 68' botunda sergileniyor. Su altındaki sergiyi sadece dalgıçlar gezebiliyor

Sualtı fotoğrafçısı Mustafa Kapkın, 1957 yılında kendi imkanları ile yaptığı sualtı fotoğraf makinesiyle Bodrumlu süngercilerin sualtı ve suüstü hayatlarını 4 ay süreyle aynı teknede birlikte yaşayarak fotoğrafladı. 1975 yılında 51 yaşındayken yaşamını yitiren Mustafa Kapkın gibi fotoğrafçı olan oğlu Ahmet Kapkın, bu çalışmadan seçtiği 24 kare ile çok özel bir sergi açtı.



Ahmet Kapkın, sergi mekanı olarak, Çeşme'de resif oluşturarak deniz yaşamına ve deniz turizmine destek olması için batırılan 'SG 68' botu seçildi. Batıkta gerçekleştirilen ilk sergideki fotoğraflar alçak ya da derin dalabilen dalgıçlar tarafından gezilebiliyor.



Serginin özelliği gereği yüzeyde herhangi bir eser bulunmuyor. Serginin açılışı Ahmet Kapkın ve emekli amiral Ekmel Totrakan tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi. O anlar ise Tahsin Ceylan, Lütfü Tanrıöver ve Murat Kaptan tarafından görüntülendi.



"ASLINDA BİR KİTAP PROJESİ"



Sergi hakkında konuşan Ahmet Kapkın, babasının 20'li yaşlardan itibaren başladığı bu meslekte önemli işler yaptığını söyledi. Ahmet Kapkın, serginin 2 ay açık kalacağını belirterek şunları söyledi:



"1957 yılında 4 ay uğraşarak çektiği bu kareler aslında bir kitap projesi. Bodrumlu süngercilerin deniz altı ve deniz üstündeki yaşamının her anı var. Nasıl yiyor ve içiyorlar, nasıl yaşıyorlar tüm detaylarıyla fotoğrafladı. Ne yazık ki kitaplaştıramadı. Biz bu fotoğraflardan seçtiğimiz 24 kare ile sergimizi açtık. Tabii ki ilerleyen dönemde kitabın basımıyla ilgili bir projemiz de olacak. Dalış tutkunlarının gezebileceği çok keyifli bir sergi."

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