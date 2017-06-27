Sualtında mezuniyet töreni

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde, öğrenci, akademisyen ve personeli su sporları ile tanıştırmak, bu sporla ilgilenenleri daha üst seviyelere çıkartmak amacıyla 2006 yılında kurulan Sualtı Sporları Topluluğu (SAT), mezuniyet coşkusunu sualtına taşıdı. Bu yıl mühendislik fakültesinden mezun olan DEÜ-SAT üyeleri Neslihan Ata ile Esma Ordulu, sualtında düzenlenen törende sembolik mezuniyet belgelerini, topluluk başkanı Özgün Pekergin'den aldı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin öğrenci, akademisyen ve personelini su sporlarıyla tanıştırmak ve bu sporla tanışanları daha üst seviyede bilgilerle donatmak amacıyla DEÜ-SAT, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak 2006 yılında kuruldu. Türkiye Sualtı Sporları ve Yüzme Federasyonu ile ortak çalışma yaparak, gençlerin balıkadam, can kurtarma, yüzme, yüzme antrenörü ve hakem belgeleri almasını sağlamanın yanı sıra bu belgeleri alan kişilerin söz konusu sporu yapabilmesi için gerekli şartları sağlayan DEÜ-SAT, çalışmalarını sürdürüyor. Engellilerle dalış, deniz zemini temizliği ve eğitim gibi birçok faaliyette bulunan DEÜ-SAT, bu kez de üyelerine yaşamları boyunca unutamayacakları bir duygu yaşattı.DEÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri, aynı zamanda DEÜ-SAT üyesi olan Neslihan Ata (23) ile Esma Ordulu'nun (22) mezun olmaya hak kazanmaları üzerine, topluluk üyeleri mezuniyet coşkusunu sualtına taşıma kararı aldı. Foça İlçesi Sazlıca Plajı'nda, topluluk üyeleri ilk olarak, sualtında törenin yapılacağı alanı hazırladı. Sualtına DEÜ-SAT pankartı açılan topluluk üyeleri, daha sonra 2 mezunun dalış kıyafetlerinin üzerine cüppe ve kep giyinmesine yardım etti. DEÜ-SAT Başkanı Özgün Pekergin ile topluluk üyeleri Ata ve Ordulu, dalış yapıp törenin düzenleneceği alana geçti. Burada, Başkan Pekergin, mezun öğrenciler Neslihan Ata ile Esma Ordulu'ya sembolik mezuniyet belgelerini verdi, onları tebrik etti. Genç mühendisler de dalış sırasında kullanılan parmak işaretleriyle teşekkür etti. Ardından mezun öğrenciler keplerini fırlattı. Unutulmaz anlar ise topluluk üyeleri tarafından görüntülendi.DEÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Başkan Özgün Pekergin, 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığını belirtip, "O yıldan beri de aktif olarak dalış sporuyla ilgileniyorum. Su altında mezuniyet heyecanı yaşadık. Hepimiz için bir ilkti. Eğlenceli bir gündü ve çok keyif aldık. Topluluğumuza üye olan arkadaşlarımızdan biri daha önce teorik eğitimlerini almıştı ve ilk dalışını yaptı. Diğer arkadaşımız ise daha önce dalışlara katılmıştı. 3. sınıf öğrencisi olarak henüz mezun olamadım ama mezun vermek çok güzel bir duygu" dedi.Hayatı boyunca unutamayacağı bir dalış yaptığını söyleyen mezun öğrencilerden Neslihan Ata ise "Benim için çok farklı bir deneyim oldu ve çok heyecanlıydım" diye konuştu.