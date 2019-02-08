Suat Nezir: İddialar asparagas

CHP Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir, adaylıktan geri çekildiğinin bildirilmesi için Genel Merkez'e çağrıldığı iddialarını yalanladı. Nezir, 'Kötü niyetlilerin çıkardığı söylentilere itibar edilmesin, hepsi asparagas' dedi.

Burcu Özkan- Dün Bayraklı adayının da açıklanmasıyla İzmir'in tüm ilçelerinde yarışacak isimleri kamuoyuna duyuran CHP'de söylentiler tükenmiyor. Adayların netleşmesinin ardından yetkili organlar tarafından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen 'aday değiştirebilme' yetkisinin ardından, CHP'nin Buca'da Suat Nezir'den vazgeçeceği iddia edildi. Gerekçe olarak da Nezir'in, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda ilçe belediye başkan adaylarının çağrıldığı toplantıda çekilen fotoğrafta yer almaması gösterildi. Nezir'in, İYİ Parti Buca İlçe Başkanlığı'na yapacağı ziyareti ertelemesi de kafaları karıştırdı.

Omuz omuzayız

Haberekspres.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Suat Nezir, söz konusu iddiaların tümünü yalanladı. Söylentileri duyduğunu ve kötü niyetli kişilerin her zaman böyle şeyler yaptığını söyleyen Nezir, "İddialar asparagas. Partimizin İl Başkanlığı'ndaki toplantısına katıldım, ancak şehir dışına çıkmam gerektiği için fotoğraf karesinde yer alamadım. İYi Parti ziyaretini de aynı nedenle erteledim" diye konuştu. Seçimi kazanacağından kuşku duymadığını ve çalışmalara devam ettiğini de belirten Nezir, "Omuz omuzayız. Mart'ın sonu, Buca'da da bahar olacak. Birlikte yöneteceğiz" dedi.