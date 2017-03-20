Suikast silahı ile İzmir'e girmeye çalışan 3 PKK'lı yakalandı

Suikast silahı ile İzmir'e girmeye çalışan 3 PKK'lı yakalandı

İzmir'de çeşitli olaylarda kullanılmak üzere, aralarında suikast silahı Uzi'nin de bulunduğu 6 silah sokmak isteyen 3 PKK'lı yakalandı.


PKK'ya yönelik terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırmasında, doğu illerinden kente silah getirileceği bilgisi alındı. Geçen Salı günü Kemalpaşa'daki denetim noktası oluşturan polis, yolcu otobüsüyle kente girmeye çalışan 3 PKK'lıyı yakaladı. PKK'lı kişilerin eşyaları arasında, 5 Glock ve Baretta marka tabanca ile suikast silahı olarak da bilinen Uzi marka otomatik silah bulundu. Silahların eylemlerde kullanılması için İzmir'e getirildiği saptandı. Gözaltına alınan 3 PKK'lı işlemlerin ardından adliyeye sevkedilecek.
 

Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #pkk
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