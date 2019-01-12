Süne: Buca halkına vefa borcum var

CHP Buca Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Süne, 34 yıl yaşadığı ve siyaset yaptığı Buca'ya ve Buca halkına vefa borcu olduğunu, bu borcun ancak hizmet ederek ödenebileceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Süne, 34 yıl yaşadığı Buca'ya vefa borcu olduğunu söyledi. İlçede 3 dönem kongreyle CHP İlçe Başkanlığı görevine seçilmiş olan deneyimli siyasetçi, Buca'ya olan vefa borcunu genel merkezin takdiriyle belediye başkanı olarak ödemek istediğini belirtti. Süne; "34 yıldır Buca'da yaşıyorum, her sokağını avucumun içi gibi tanıyorum. Buca'nın ihtiyacı olanı da halkın beklentilerini de biliyorum" dedi.

Buca'nın yeri özel

Buca'nın birçok kesimin beraber yaşadığı ve izlenen politikalara rağmen Atatürk'ten asla kopmamış bir ilçe olması nedeniyle tam bir kültür kavşağı olduğunu söyleyen süne şu sözleri kaydetti:

"Bucamız barındırdığı kültürler kadar zengin ve güzel bir ilçe. Özgürlüklerin ve kardeşliğin yaşandığı, ötekileştirmek isteyenler olmasına rağmen bunlara kulak asmayanların ilçesi. Buca'nın yeri hem Türkiye'de hem de İzmir'de özel. Uzun yıllar boyunca izlenen kutuplaştırıcı politikalara rağmen Buca halkı ne birbirine düşman oldu ne de Atatürk'ten koptu."

Hizmet borcu

CHP İl yöneticiliğinden PM üyeliğine kadar partisinde birçok kademede görev almış olan Süne. sözlerini şu şekilde tamamladı:

"34 yıldır Buca'nın tüm sokaklarında yürümüş, insanlarıyla yoldaşlık, kardeşlik yapmış bir Bucalı olarak benim Buca'ya ve Buca halkına hizmet borcum var. Aday adaylığı sürecinde çıktığım bu yolda amacım bu vefa borcunu ödemek, Bucalılara hizmet etmektir. Genel merkezimizin takdiriyle bu vefa borcunu ödemek Buca'da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını yüzde 50'nin üzerinde oy ile pekiştirmek istiyorum."