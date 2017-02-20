Suriyeli çalışana kötü muamele. Bir de Facebook'tan paylaştı

İzmir'de bir Suriyeli 'ye yapılan işkence tepki topladı

İzmir'de bir iş yeri sahibi, yanında çalışan Suriyeli gence kötü muamele yaptı. İş yeri sahibi bir de bu yaptığı muamelenin fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüler ise tepkilere neden oldu.Olay Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli çalışanı işe geç gelen işveren, genci yere yatırdı, karnına diziyle bastırdı. Bir eliyle de gencin yakasını tutan işveren, bu anları da selfie çekti. Fotoğrafı facebook hesabından paylaşan işveren, bir de 'Türk'ün Suriyeliye intikamı' notunu düştü.Fotoğrafa yorum yapıp ne olduğunu soranlara da işveren, işçisinin sabah işe geç geldiğini o yüzden bu şekilde davrandığını yazdı.16 Şubat tarihinde paylaşılan fotoğraf, dalga dalga sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafı görenler ise işveren tepki gösterdi.