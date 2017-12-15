Suriyeli doktorlar iş başında!

Türk hekimler tarafından eğitim verildikten sonra göçmen sağlığı merkezlerinde görevlendirilen 282'si doktor 617 Suriyeli sağlık personeli, yurttaşlarına hizmet vermeye başladı

Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) ortaklığında geçen ocakta başlayan proje kapsamında Türk hekimleri, Suriyeli doktor ve hemşirelere hasta muayenesi, çocuk aşısı, gebe takibi ve reçete yazımı gibi konularda 6 hafta süreyle eğitim verdi.



İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay'daki Göçmen Sağlığı Eğitim merkezlerinde eğitime tabi tutulan Suriyeliler, Türk sağlık sisteminin işleyişini de öğrendi.



Eğitimi başarıyla tamamlayan bin 222 sağlıkçıdan ilk etapta 282'si doktor 617'si, Suriyelilerin yoğun yaşadığı illerde açılan 91 göçmen sağlığı merkezlerinde görevlendirildi.



Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle mesleklerine ara vermek zorunda kalan Suriyeli sağlıkçılar şimdi Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan sayesinde yurttaşlarına şifa dağıtıyor.



İzmir Karabağlar Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezinde 67'si doktor toplam 134 Suriyeli sağlık personeli eğitimden faydalandı.



Merkezde şu anda 5'i doktor 7 sağlık personeli hizmete başladı.



Resmi kayıtlara göre 130 bin Suriyeli'nin yaşadığı İzmir'de projenin başladığı günden bu yana 43 bin Suriyeli sığınmacı tedavi edildi.



İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacıların sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini söyledi.



Türkiye'nin, ilk günden itibaren Suriyeli sığınmacılar için seferber olduğunu anlatan Salnur, şöyle konuştu:



"Suriyeli misafirlerimiz hükümetimize ve Sağlık Bakanlığımıza minnettar. Zaten geçici kimlik kimlik numaralarıyla aile hekimlerimiz ve hastanelerden de hizmet alıyorlardı. Misafirlerimiz, Suriyeli doktorlarla daha rahat iletişim kuruyorlar. Bu çalışmayla onların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamayı amaçladık."



İzmir'deki göçmen sağlığı merkezinin daha aktif durumuna getirdiklerini dile getiren Salnur, 7 Suriyeli sağlık personelinin kendi vatandaşlarına hizmet verdiğini kaydetti.



Suriyeli doktor Nur Delani, 5 yıl önce Türkiye'ye sığındığını, yeniden beyaz önlüğünü giyip hasta tedavi ettiği için çok mutlu olduğunu belirtti.



Sağlık Bakanlığının Suriyeli doktorla ilgili projesini öğrenince hemen başvurduğunu anlatan Delani, "Türk büyüklerine teşekkür ederim. Yeniden mesleğime döndüm. Hastalarım da çok memnun." şeklinde konuştu.



Dahiliye Uzmanı Safwan Alagha da 20 yıllık hekim olduğunu, ülkesindeki iç karışıklıklar çıkınca bir daha doktorluk yapamayacağı için çok korktuğunu anlattı.



Türkiye'nin en zor günlerinde Suriyeli sığınmacıları destek verdiğini anlatan Alagha, aynı dili konuştukları için Suriyeli hastalarla iyi iletişim kurduklarını vurguladı.



Merkezin sağlık hizmetinden faydalanan Suriyeli Adnan Hüseyin ise sağlık hizmeti açısından herhangi bir sıkıntı çekmediklerini, Suriyeli doktorların göreve başlamasına da sevindiklerini ifade etti.