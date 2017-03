Suriyeli Hamza bebeğin yaşaması için zamana karşı yarış

Suriye'deki savaştan kaçan Omar Uda ile eşi Hıba Tawash'ın 10 aylık oğulları Hamza Uda'nın Spinal Misküler Atrofi (SMA) hastası olduğu belirlendi. Oğlunun yaşam savaşı verdiğini belirten baba Uda, Türkiye'de tedavi edilebilmesi için 700 bin dolar gerektiğini, ABD veya Avrupa ülkelerinde bunun ücretsiz olduğunu anlatırken, bir an önce bu ülkelerden birine götürülmesi için Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'ne başvurdu

Eşi ile geçen yıl Suriye'den Türkiye'ye gelen Omar Uda'nın 30 Mayıs 2016 tarihinde, İzmir'de, Hamza Uda adında bir çocukları dünyaya geldi. Oğullarının sürekli hasta olmasından şüphelenen baba Omar Uda ile eşi Hıba Tawash, kontrol için geçen yıl ekim ayında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede teyze çocuğu olan anne ve baba ile bebek Hamza'dan DNA testi için kan örneği alındı. Bebeğe 6 bin ila 10 binde bir görülen Spinal Misküler Atrofi hastalığı olduğu belirlendi.



Çocuklarının günden güne gözleri önünde erimesini seyreden anne ve baba son çare olarak, İzmir'in Kahramanlar semtinde bulunan Suriyeliler'e Yardım Derneği'nin avukatı Hacı Hakan Ağcakanat'a başvurup, çocuklarının bir an önce tedavi edilmesi için yardım istedi. Avukat Ağcakanat, aile adına önce İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne dilekçe yazıp, bebek Hamza Uda'nın tedavisinin yapılması için ABD veya Avrupa'da üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesi için Ankara'da bulunan Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nden randevu alınması talebinde bulundu. BM, aileye görüşme randevusu için 23 Haziran'a mülakat randevusu verdi.



Baba Omar Uda, BM tarafından verilen randevu tarihinin çok geç olduğunu, oğlunun hastalığının çok hızla ilerlediğini, tedavi olmadığı taktirde 1 yıl yaşayabileceğini öne sürdü. Türkiye'de bu hastalığın tedavisinin 700 bin dolar olduğunu, ancak ABD ve Avrupa ülkelerinde ücretsiz uygulandığını belirtip, randevu tarihinin daha erkene alınmasını istedi.



Ailenin geçen 23 Ocak'ta derneğe geldiğini, çocuklarının SMA hastası olduğunu ve Türkiye'de tedavisinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığını belirtip, bunun için yardım istediklerini anlatan Avukat Hacı Hakan Ağcakanat, şöyle konuştu:



"Raporlarda hastalığın çok çabuk ilerlediğini gördük ve bir an önce yurt dışında tedavisinin yapılması için yazışmaları hızlandırdık. Göç İdaresi aileye haziran ayında görüşme günü vermişti, yazışmalarımızla bu 1 Şubat'a çekildi. Bu hastalığın tedavisinin Türkiye'de yapılamadığını belirten raporları aldık. Aile, ABD veya bir Avrupa ülkesine gitmesi için ikinci mülakata alındı. Dosyaları Ankara'da Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'ne gönderildi. İnşallah kısa sürede üçüncü bir ülkeye yerleştirilirler. Bu sayede de küçük Hamza da kurtulmuş olur. Tek isteğimiz bebeğin bir an önce sağlığına kavuşması."

