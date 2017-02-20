Suriyeli işçiye şiddet fotoğrafına açıklama geldi: Şakalaşma

İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde Suriyeli bir işçiye yapılan muamele tepkilere neden olmuştu. Konuyla ilgili olayın taraflarından açıklama geldi

İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde Suriyeli bir işçiye yapılan muamele tepkilere neden olmuştu. Konuyla ilgili olayın taraflarından açıklama geldi

İzmir Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir kişinin Suriyeli bir işçinin karnına dizini dayayıp eliylede boğazını tutan bir kişi, bu pozisyonun fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Hasan Kartal isimli şahıs, fotoğrafın üzerine de 'Türk'ün Suriyeli'den intikamı' notunu düşmüştü. Kendisine yorum üzerinden ne olduğunu soranlara da Kartal, işe geç geldiği için cezalandırdığını belirtmişti. Bu paylaşım sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.



Tepkiler sonrası olayın taraflarından açıklama geldi. Olayın bir şakalaşma olduğunu belirten Hasan Kartal, fotoğrafın üzerine yazdığı notu ise hatalı bulduğunu kabul etti.



Suriyeli Mustafa ile aynı yerde çalıştıklarını belirten Kartal, kendisinin işveren olmadığını işçi olduğunu söyledi. Suriyeli işçinin de kendisinin de kalite kontrol bölümünde çalıştığını anlatan Kartal, gün içinde defalarca şakalaştıklarını bu fotoğrafı da ozaman çektiğini söyledi. Olayın bir şakalaşma olduğunu, şiddet olmadığını belirten Kartal, fotoğrafa düştüğü notun ise hatalı olduğunu söyledi.

Hakaret edenler var

Yaptığı paylaşım üzerine çok sayıda tepki mesajı aldığını belirten Kartal, olay ciddi olsaydı herkese cevap vereceğini ancak şaka olduğu için kimseye cevap vermediğini, hesabını da dondurduğunu söyledi.



Suriyeli işçi ile telefonda konuştuklarını anlatan Kartal, onun da işten ayrılma kararı aldığını gerekçe olarak ise haftalığının yetmediğini söylediğini anlattı.

Şaka olduğuna inanıyorum

Olayı öğrendikleri andan itibaren araştırmaya başladıklarını belirten İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ise Hasan Kartal'ı uzun süredir tanıdığını söyledi. Ata, "Hasan yıllar önce de yanımda çalışmıştı. Hasan'ı tanıdığım için bu olayın özünde şaka olduğuna inanıyorum. Çalışan arkadaşlarımız birbiriyle sürekli şakalaşırlar. Sabah işyerinde şakalaştıktan sonra Facebook'tan paylaşımı yapıyor. Suriyeliye şiddet uygulanıyor gibi bir paylaşım. Tabii ki bunu tasvip etmiyoruz, olmaması gereken bir şey. Kendisine sorduğumda şaka olduğunu söyledi. Bundan iki yıl önce Ayakkabıcılar Sitesi'nde Suriyeliler ile ilgili bir sıkıntı yaşanmıştı. Şu sıralarda bir gerginlik yok sitede şu an. Zaman zaman şakalaşmalar olacaktır. Ancak fotoğrafın üzerine yazılan yazıda sıkıntı var, olmaması gerekiyor. Böyle paylaşımlardan kaçınmak gerek. Suriyeliler bizim misafirimiz birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

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