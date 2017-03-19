Suriyeli mülteciler de artık 'Süt Kuzusu'

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘ Süt Kuzusu ’ projesinde yeni dönem başladı. Kentteki 122 bin miniğin yararlandığı projeye, bu yıl Suriyeli mülteci çocuklar da dahil edildi. Konak’taki 3 bin Suriyeli çocukla başlayan uygulama, toplam 14 bin mülteci çocuğu kapsayacak.

Kapıları tek tek çalınıyor

Üreticiye destek, çocuklara sağlık

2012 yılında 46 bin aile ile başlattığı projeyi 2017’den itibaren yaklaşık 3 katı büyüterek 122 bin aileye çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Suriyeli çocukların da Süt Kuzusu projesine dahil etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün Konak ilçesinde belirlediği mahallelerde uygulamaya başlanan projeyle, 1-5 yaş arasında belirlenen yaklaşık 3 bin Suriyeli çocuğa süt dağıtımı başladı. Ayrıca pilot uygulama sonrasında Süt Kuzusu projesinden yararlanan ilçelerdeki 11 bin Suriyeli çocuğa da süt dağıtımı yapılacağı açıklandı. Bu projeden yararlanmak isteyen Suriyeli ailelerin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 293 45 97 numaralı telefonundan kayıt yaptırabileceği bildirildi.Pilot uygulama sonrasında Süt Kuzusu projesinden yararlanacak bölgeler Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Buca, Çiğli, Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Gaziemir ve Güzelbahçe ilçeleri ile Urla’nın Zeytinalanı ve Menemen’in Ulukent, Koyundere, Asarlık mahalleleri olarak belirlendi.Sıkı ve titiz bir çalışmayla belirlenen adreslerin kapısı tek tek çalarak sütleri elden teslim eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gittikleri evde kimsenin bulunmaması durumunda ise üzerinde irtibat numaralarının yazıldığı bilgi notları bırakıyor. Ev sahibinin bırakılan numarayı arayarak evde bulunacağı gün ve saati bildirmesi durumunda ekipler tekrar giderek sütleri hak sahiplerine teslim ediyor.2007 yılından bu yana Tire Süt Kooperatifi’nden alım yaparak hem üreticiyi koruyan hem de çocuklara sağlıklı süt içiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okul Sütü projesi ile 2008-2012 yılları arasında, 250 okuldaki 220 bin çocuğa düzenli olarak süt dağıttı. Bu projenin daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez çalışmalarını 1-5 yaş grubu çocuklar için “Süt Kuzusu” adı altında sürdürmeye başladı. 2012’den bu yana yürütülen bu projeyle, 122 bin hanenin kapısı çalınarak 1-5 yaş arasındaki çocuklara haftada 2 litre sağlıklı süt dağıtılıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin süt üreticilerine sağladığı bu önemli destekle, son 10 yılda Türkiye’deki süt üretimi yüzde 70 artarken, İzmir’de bu oran yüzde 440’a ulaştı. Yerel yönetim tarafından desteklenen süt üreticileri, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından “Dünyanın en iyi kırsal kalkınma modeli ödülü”ne layık görüldü.