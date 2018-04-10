Suriyeli öğrencileri okulu sevsin diye...

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli çocukların yaşadıkları zor günleri atlatmalarını amaçlayan sınıf öğretmeni Nuray Demir, onların yeni arkadaşları ve okullarıyla bağını halk oyunları sayesinde güçlendirdi

İzmir'in Buca ilçesindeki Hüseyin Avni Ateşoğlu İlkokulu'nda görevli Demir, bir öğrencisinin "Bana Suriyeli diyorlar sanki adım yokmuş gibi" sözünden etkilenerek, onlar için harekete geçti.



Geçmişte sıkıntılı günler yaşayan çocukların kendini ifade etmede sorun yaşadığını belirleyen Demir, sınıfındaki Suriyeli öğrencilerden oluşan 13 kişilik halk oyunları ekibi kurdu.



Ekip, kendine dillerinde dans anlamına gelen "Raks" ismini koydu. Haftanın 3 günü Burdur yöresine ait "Erik dalı gevrektir" adlı türkü eşiliğinde yeni figürler öğrenen ve kendilerini dansla ifade etme şansı bulan çocukların derslere katılımı ve arkadaşlarıyla uyumu arttı.





"Hepsinin ayrı hikayesi var"



Sınıf öğretmeni Demir yaptığı açıklamada, okulun bulunduğu mahallenin göç alan bir bölge olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle öğrenci profillerinin de kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu söyledi.



Daha önce Roman çocuklar ve aileleriyle çeşitli projeler yaptığını aktaran Demir, Suriyeli çocuklara ilişkin farkındalığın geçen sene bir çocukla sohbeti sırasında arttığını, öğrencisinin "Bana Suriyeli diyorlar sanki adım yokmuş gibi" sözlerinin kendisini çok etkilediğini ifade etti.



Suriyeli her öğrencisinin ayrı ayrı hikayesinin olduğunu belirten Demir, Suriyeli çocukların savaş travması yaşadığını, bundan kaynaklı davranış problemleri gösterdiğini ifade ederek, "Bunları (davranış problemleri) söndürmemiz gerekiyor ve bunları söndürmenin bir yoludur dans. Çocuğun kendini mutlu hissedeceği bir ortam yaratmak gerekiyor. Halk oyunları çalışmalarına geldikleri zaman mutlu oluyorlar." diye konuştu.



Demir, çocuklarda yeni ortamlarına uyum problemi de bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"17 yıldır halk oyunları eğitmeniyim. Dansın etkilerini biliyorum. Dans devamlılığı sağlar. Çocukların sevdiği bir uğraştır. Bunu kaybetmek istemezler, o ortamdan uzaklaşmak istemezler. Bu anlamda onlar için bağlayıcı bir unsurdur. Saldırganlığın azaltılmasını sağlar çünkü öyle bir iletişim kurarsınız ki yapacağı olumsuz davranışların bedeli olarak o iletişimi kaybetme duygusu yaşar. Bu da onu disipline eder. Topluma daha sağlıklı bireyler olarak katılmalarını sağlar. Bu ekip, yaklaşık 3 ay önce kuruldu. Raks ismini kendileri istedi."





19 Mayıs'ta gösteri sergileyecekler



Ekibin çalışması için "Erik dalı gevrektir" türküsünü seçtiklerini aktaran Demir, "Aileleri de kendileri de çok mutlu. Başka öğretmenler 'İsmail geldi ve derste çok mutluydu' diyor. Şiddeti söndürebildiğimiz çocuklar oldu. Halk oyunlarının vermiş olduğu davranış biçimi çocuğu değiştirir ve disipline eder. Ben sonuçlarını görüyorum. Okula bağlarının arttığını gözlemliyorum. Öğretmen arkadaşlar da bunu söylüyor." diye konuştu.



Demir, Raks ekibinin hünerlerini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde sergileyeceğini ifade etti.





"Çok sevdim bu oyunu"



Suriyeli 3. sınıf öğrencisi Lamar Bahrami, savaş nedeniyle evlerinden uzaklaşmak zorunda kaldıklarını, 3 yıl önce Halep'ten İzmir'e geldiklerini anlattı. Türkçe'yi İzmir'de öğrenen Bahrami, halk oyunları çalışmaları sırasında çok eğlendiğini, kendini mutlu hissettiğini belirtti.



Bu ekipte dans figürleri öğrendiğini kaydeden Bahrami, "Çok sevdim bu oyunu. 19 Mayıs'ta sergileyeceğimiz için çok heyecanlıyım." dedi.



3. sınıf öğrencisi İsmail Samu da Halep'ten 2015 yılında geldiklerini, savaş nedeniyle orada yaşayacak yerleri kalmadığını söyledi.



Annesinin ev hanımı, babasının ise mobilya işçisi olduğunu kaydeden Samu, daha önce halk oyunları oynamadığını, bu ekiple eğlenceli vakit geçirdiğini ifade etti.