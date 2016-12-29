Suriyeliler mültecidir, savaşa gönderilemez

'Suriyeliler, Suriye'de savaşmak için askere alınsın' başlığıyla kampanya başlatıldı ve hedefledikleri 300 bin imzaya ulaşmak üzereler. Mülteci-Der Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Eda Bekçi, kampanyanın insanlık dışı olduğunu belirterek bunun uluslararası sözleşmelere ve insanlığa sığmayacağını söyledi

Aykut Polatlı-Sosyal kampanya sitesi change.org'da Suriye'deki savaş nedeniyle ülkelerini terk eden ve Türkiye'ye sığınan



Sosyal kampanya başlatmak ve talepler doğrultusunda devlet yönetimlerini harekete geçirmek için kullanılan change.org'da Türkiye'ye sığınan Suriyelileri hedef alan bir kampanya başlatıldı. "Türkiye'de bulunan 18-45 yaş arası Suriyeli erkekler askere alınsın. Suriye için savaşsın" adı altında başlatılan kampanyada şimdiden 273 bin imza toplandı. Atılan imza sayısının 300 bine ulaşması ile Suriyeli mültecilerin Suriye'de operasyonlarda kullanılması için askere alınması amacıyla isteklerini Milli Savunma Bakanlığına iletilmek üzere gönderilecek. Kampanya ile ilgili Mülteci-Der Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Eda Bekçi, kampanyanın insanlık dışı olduğunu belirterek bunun uluslararası sözleşmelere ve insanlığa sığmayacağını söyledi.



'Bizim sınır ötesi bir operasyonda ne işimiz var'



Bekçi, kampanyanın bir saçmalıktan ibaret olduğunu söyledi. Türkiye'deki Suriyelilerin uluslararası koruma başvurusuna sahip ve geçici koruma kapsamında olduğunu da belirten Bekçi, 'Asıl sorun Türkiye'nin kendi sınırları dışında ne aradığıdır' dedi. Bekçi, dernek olarak bu tür bir isteğin karşısında oldukları sözlerine ekledi, 'Tamamıyla bir saçmalık. Türkiye'deki Suriyeliler uluslararası koruma başvurusu ve geçici koruma kapsamındalar. Savaştan kaçtıkları, mal ve can güvenlikleri olmadığı için Türkiye'deler. Türkiye'ye sığınmış durumdalar. Gerek Cenevre Sözleşmesi gerekse Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereği bu insanlar uluslararası koruma altındalar. Türkiye onlar için güvenli bir bölge olarak kabul ediliyor şu anda. Tekrar savaş bölgelerine savaşmaya gönderilmesinin ne mülteci hukukuyla ilgisi var ne de insanlıkla. Burada sorulması gereken bizim sınır ötesi bir operasyonda neden bulunduğumuz. Kabul edilemez bir kampanya. İnsanlık dışı bir talep.' diye konuştu. Sosyal kampanya sitesi change.org'da Suriye'deki savaş nedeniyle ülkelerini terk eden ve Türkiye'ye sığınan Suriyeli lerin Suriye'de savaşmak üzere askere alınması için 'Türkiye'de bulunan 18-45 yaş arası Suriyeli erkekler askere alınsın. Suriye için savaşsın' kampanyası başlatıldı. Şimdiye kadar 273 bin imza toplandı, 300 bin imzaya ulaşması halinde talepler Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilecek. Mülteci-Der Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Eda Bekçi, kampanyanın insanlık dışı olduğunu belirterek bunun uluslararası sözleşmelere ve insanlığa sığmayacağını söyledi.Sosyal kampanya başlatmak ve talepler doğrultusunda devlet yönetimlerini harekete geçirmek için kullanılan change.org'da Türkiye'ye sığınan Suriyelileri hedef alan bir kampanya başlatıldı. "Türkiye'de bulunan 18-45 yaş arası Suriyeli erkekler askere alınsın. Suriye için savaşsın" adı altında başlatılan kampanyada şimdiden 273 bin imza toplandı. Atılan imza sayısının 300 bine ulaşması ile Suriyeli mültecilerin Suriye'de operasyonlarda kullanılması için askere alınması amacıyla isteklerini Milli Savunma Bakanlığına iletilmek üzere gönderilecek. Kampanya ile ilgili Mülteci-Der Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Eda Bekçi, kampanyanın insanlık dışı olduğunu belirterek bunun uluslararası sözleşmelere ve insanlığa sığmayacağını söyledi.Bekçi, kampanyanın bir saçmalıktan ibaret olduğunu söyledi. Türkiye'deki Suriyelilerin uluslararası koruma başvurusuna sahip ve geçici koruma kapsamında olduğunu da belirten Bekçi, 'Asıl sorun Türkiye'nin kendi sınırları dışında ne aradığıdır' dedi. Bekçi, dernek olarak bu tür bir isteğin karşısında oldukları sözlerine ekledi, 'Tamamıyla bir saçmalık. Türkiye'deki Suriyeliler uluslararası koruma başvurusu ve geçici koruma kapsamındalar. Savaştan kaçtıkları, mal ve can güvenlikleri olmadığı için Türkiye'deler. Türkiye'ye sığınmış durumdalar. Gerek Cenevre Sözleşmesi gerekse Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereği bu insanlar uluslararası koruma altındalar. Türkiye onlar için güvenli bir bölge olarak kabul ediliyor şu anda. Tekrar savaş bölgelerine savaşmaya gönderilmesinin ne mülteci hukukuyla ilgisi var ne de insanlıkla. Burada sorulması gereken bizim sınır ötesi bir operasyonda neden bulunduğumuz. Kabul edilemez bir kampanya. İnsanlık dışı bir talep.' diye konuştu.