Suriyelilerin Avrupa'ya kaçış serüveni film oluyor

SURİYELİ sığınmacıların Avrupa'ya kaçış hikayesinin anlatılacağı 'Yüzme Öğreniyorum' adlı sinema filminin çekimleri, yarın İzmir'in Çeşme İlçesi'nde başlayacak

Çeşme'da çekilecek filmin başrol oyuncusu Gönül Nagiyeva, 'Ruksan' adlı Suriyeli kadını canlandıracak. Diğer başrol oyuncusu Ergün Kuyucu da Ruksan'ın kocası Suriyeli Hasan'ı canlandıracak. Senaryosu yaşanmış olaylardan esinlenerek yazıldığı belirtilen filmde, ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyeliler'in Ege Denizi'nden Avrupa'ya kaçışlarının konu aldığı belirtildi. Filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Serpil Altın, yapımcılığını ise Korhan Uğur üstleniyor.



Filmde Ruksan karakterini canlandıracak olan Gönül Nagiyeva film hakkında şunları söyledi:



"Ülkelerindeki acı dinmek bilmeyen Suriyeli kardeşlerimizin yaşadıklarını canlandırmaya çalışacağız. 2011 yılından bu yana savaş bitmek bilmiyor aksine daha şiddetleniyor. Suriyeli kardeşlerimiz ise hem hayatlarını kurtarmak hem de yeni bir hayat kurmak üzere başka yerlerde yaşamak zorunda kalıyor. Bunu yaparken bazısı elim sonuçlarla karşılaşıyor. Sürekli şahit olduğumuz bir durum var ki, Ege Denizi'nden botla Avrupa'ya kaçış macerası. Ne yazık ki, bazıları karşı kıyıya ulaşamadan denizde hayatını kaybediyor. Filmde işlenen ana tema da tam bu nokta. Ege Denizi'nden botlarla Avrupa'ya kaçış sürecini canlandıracağız. Sahnelerin büyük bölümü denizde geçecek. Yüksek aksiyonlu denizaltı sahneleri var."







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