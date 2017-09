Süslü kadınlar bisikletleriyle 50 ilde meydanları doldurdu

İzmirli öğretmen Sema Gür'ün 2013 yılında hayata geçirdiği ve bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' adlı proje eş zamanlı olarak 50 il ve Yunanistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aynı anda başladı. Bisikletlerini süsleyen yüzlerce kadın meydanlarda toplandı

Konak Meydanı'nda dün saat 17.00'da toplanan yüzlerce bisikletli kadın, bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' için süsledikleri bisikletleriyle bir araya geldi. projeyi hayata geçiren öğretmen Sema Gür, tarihi Saat Kulesi önünde basın açıklaması yaptı. 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde trafiğe bisikletle çıkarak dikkat çekmeye çalıştıklarını dile getiren Gür, "Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Yoğun kent trafiğine çözüm olabilir. Kadınlar olarak dünyadaki hemcinslerimizle gündelik kıyafet giyerek bisikletle trafiğe çıkabiliriz. Buna dikkat çekebilmek adına süslendik. Bisikletlerimizle yollara çıktık. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için de buradayız. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Kadınlar olarak görünür olmak istiyoruz. Kadın toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Bisiklet bireyin özgürlüğünü simgeler. Dünyada birçok ülkede yapılan etkinlikler zincirine İzmirli kadınlar öncülük etmektedir. Biz İzmirli kadınlar olarak 'Egzoz kokusu yerine, parfüm kokusu' diyoruz." diye konuştu.



Açıklamanın ardından yüzlerce kadın 50 il ve Yunanistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle birlikte aynı anda pedallarını çevirmeye başladı. Geçen yıl Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenip bir marka haline gelen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Tarihi Havagazı Fabrikası'nda son buldu.



Mersin'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'



a Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında Mersin'de düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', renkli görüntülere sahne oldu.



Türkiye geneli 50 ilde caddelerin sadece motorlu araçlara ve erkeklere ait olmadığını göstermek isteyen kadınlar, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde pedal çevirdi. Her yıl daha fazla kişiye ulaşan etkinlik Mersin'de 2'inci kez Ebru Petek Budur önderliğinde gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 200 kişilik grup, buradan Marina'ya kadar bisiklet ile tur attı. Kadınların, yanlarında çocukları ve evcil hayvanlarıyla pedal çevirmesi renkli görüntülere sahne oldu. Bisikletin kentin bir parçası ve doğa dostu olduğunu belirten Bisiklet Turu Mersin Sorumlusu Ebru Petek Budur, "Yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Bizde dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık. Yollarda bisikletlilere sevgi istiyoruz. Motorlu araçların hiçe saydığı birçok insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Kendilerini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yollarda bisikletlerimizle çok ve görünür olursak, motorlu araç sürücülerinin farkındalığının artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.





Süslü Kadınlar, trafikte saygı için pedal bastı



Denizli'de Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen yaklaşık 300 kadın, trafikte bisiklete ve kadına saygı için renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle pedal bastı.



Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri dolayısıyla, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi. Saat 17.00'de Forum Çamlık AVM önünde bir araya gelen kadınlar, şık kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle Mehmetçik Mahallesi'nden Çamlık Parkı'na kadar bisiklet kullandı. 300 kadının pedal çevirdiği etkinlikte, kadınlar hep bir ağızdan, "Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu" diye slogan attı. Etkinlikte trafik polisleri de yolda güvenlik önlemleri aldı. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Denizli Sorumlusu Güler Gürgüt, "Bisiklet çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilir. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa ulaşacağımız yerlere rahatlıkla bisikletlerle gidebiliriz. Bizde dünyanın birçok yerindeki kadınlar gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek için süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık" dedi.





Fethiye'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi



Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak için 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi.



'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' etkinliği kapsamında 2013 yılında İzmir'de başlatılan ve ülke geneline yayılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun bir ayağı Fethiye'de gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden organize olup renkli kıyafetleriyle Beşkaza Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kadın, Cahit Gündüz Caddesi'ndeki bisiklet yolundan Fethiye Balıkçı Barınağı'na kadar pedal çevirdi. 'Otomobilden in, bisiklete bin' sloganları eşliğinde aynı güzergahtan Beşkaza Meydanı'na geri dönenerek 10 kilometrelik parkuru tamamlayan kadınlara, Fethiye Belediyesi tarafından sığla fidanı hediye edildi.



Etkinliği organize eden öğretmen Aslı Gökalp, turun bu yıl ilk defa Fethiye'de düzenlendiğini söyledi. Bisiklet sporunun farkındalığını arttırmak ve bisiklet yollarının güvenliğini ön plana çıkarmak için düzenlenen etkinliği sosyal medya üzerinden duyurduklarını anlatan Gökalp, "Katılımdan çok memnunun, 100'ün üzerinde kadın bugün bizimle birlikteydi. Kadınlarımız çok güzel süslenip gelmişler. Bundan böyle her yıl bu etkinliği yapacağız. Herkesi bekleriz" dedi.





'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli geçti



Tekirdağ, Edirne'nin Keşan ile Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntülere sahne oldu.



Keşan'da rengarenk giyinerek süslenen ve Keşan Şehitlik Parkı'nda toplanan yaklaşık 50 bisikletli kadın Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne dikkat çekmek için 'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu' sloganıyla Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne kadar pedal çevirdi. Kadınlar, bisikletleri ve süsleriyle dikkat çekerken eşlerini ve çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen erkekler de tura destek verdi.



Bisikletli kadınlar adına açıklama yapan Ayşe Çelik Eker, bisikletin kent yaşamının bir parçası olduğunu belirterek, "Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerinde hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekmek için süslendik ve bisikletimizle yola çıktık" dedi.



Basın açıklamasının ardından kadınlar bisikletleriyle Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne kadar pedal çevirdi.



LÜLEBURGAZDA 200 KADIN KATILDI



Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kongre Meydanı'nda toplanan kadınlara hitaben bir konuşma yapan Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi ve tur sorumlusu Özlem Burgucu, “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 2013 yılında İzmir'de Sema Gür tarafından 'Dünya Otomobilsiz Kent Günü' nde facebook etkinliği olarak başladı. Sosyal medyanın etkisiyle hızla duyulan bisiklet turunun amacı egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu -sağlıklı nesil-sağlıklı gelecek -bisikleti hayatımıza sokmak ve geleceğimize umutla bakabilmek için gönüllü kadınlar olarak bu turu düzenledik" dedi.



Konuşmadan sonra yaklaşık 200 kadın bisikletlerine binerek İstanbul Caddesi, İstasyon Caddesini takip ederek Lüleburgaz Bisiklet Akademisi'ne kadar pedal çevirerek turu tamamladılar.



Tekirdağ'da yaklaşık 150 kadın sahil dolgu alanında toplanarak, bisikletleriyle kent turu düzenledi. Tekirdağ'da aranan kadın olmak, süslü omak ve süsülü bibiklete sahip olma şartlarını yerine getirdikleri görülen kadınlar, tur boyunca renkli görüntüler oluşturdu.



3 yaşındaki oğlu ile turan katılan Duygu Bagcı, "Bu etkinliğin amacı, Kadınlar her şartta, her koşulda yollardadır. Bu etkinlik kadınları kapandıkları evlerden sokağa çıkarıyor. Bende bu tura oğlum ile birlikte katılarak farkındalık yaratmak istedim" dedi. Yaklaşık 14 kilometre bisiklet kullanan kadınlar daha sonra dağıldı.





Süslü Kadınlar, egzozsuz yaşam için sokakta



Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikle, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü nedeniyle, sürdürülebilir ve aktif ulaşım konularında farkındalık yaratılmasının hedeflendiği bildirildi.



Bodrum'da şık giyinip süslenen, ardından bisikletlerini de çiçek, balon, kurdele gibi malzemelerle süsleyen kadınlar, Belediye Meydanı'nda toplandı. Bisikletin yaşamın bir parçası olduğuna ve kadınların da bisikletleriyle sokaklarda olabileceğine dikkat çeken çoğunluğu kadın olan topluluğa erkekler de destek verdi. Maske, şapka ve gözlükleriyle ilginç görüntüler oluşturan kadınlar, süslü halleriyle etkinliğe renk kattı. Neyzen Tevfik Caddesi'nden tura başlayan kadınlar, "Arabadan in, bisiklete bin", "Gaz yok, duman yok, çok sağlıklı çok" sloganları attı. Cafer Paşa, Turgutreis ve Cevat Şakir caddeleri güzergahını takip eden süslü kadınlar, başladıkları noktaya dönerek turu tamamladı.



Bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Berna Kargın, "3 yıldır yapılan bu etkinliğe katılmak istedim. Aynı zamanda da farkındalık yaratıyorlar. Başarılı oluruz olmayız önemli değil ama burada olmak ve destek vermek, bu enerjiyi yaşamak hoşuma gidiyor" dedi.



Kadınlar adına açıklama yapan Burcu Gelegen, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu Bodrum'da üçüncü kez düzenliyoruz. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne dikkat çekmek için buradayız. Süslü kadınların amacı, güzel kıyafetlerimizle her şekilde bir kadının bisiklete binebildiğini göstermektir. Süslendik, püslendik parfümlerimizi sıktık, ‘Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu' diyerek, turumuzu tamamladık. Ayrıca yolda kadınların görünür olmasına vurgu yapmak istedik" dedi.



Turlarını tamamlayan Süslü Kadınlar hep birlikte ‘Hayat bayram olsa' şarkısını söyleyerek eğlendi. Süslü Kadınlar, yaklaşık 1 saat süren etkinliğin ardından sessizce dağıldı.





Marmaris'te 'Süslü Kadınlar' sürdürülebilir ulaşım için pedal bastı



Marmaris'te düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılan kadınlar, sürdürülebilir ulaşım ve otomobilsiz kentler için pedal çevirdi.



Marmaris İlçesi'nde, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 50 şehrinde aynı anda gerçekleştirilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntülere sahne oldu. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bisikletleriyle toplanan aralarından ilçede yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu süslenmiş ve renkli kıyafetler giymiş yaklaşık 100 kadın, sürdürülebilir ulaşım ve otomobilsiz kentler için pedal bastı. Kadınların çocuklarıyla geldiği etkinliğe erkeklerde destek verdi. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla sık sık 'Özgürlük bisiklette' ve 'Egzoz gazına son' sloganları atan kadınlar, Kordon Caddesi'ndeki bisikletler için ayrılmış yoldan Kemal Elgin Bulvarı'na kadar 6 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Kadınlar, kendilerini şaşkınlıkla izleyen, Marmarisliler'e el sallayarak "Siz de bisiklet binin" çağrısında bulundu. Kadınlar adına açıklama yapan İnci Arıcı Orman, şöyle dedi:



"Sürdürülebilir ulaşım ve araçsız şehir için Süslü Kadınlar olarak 5'inci kez bir araya geldik. Farkındalık yaratmak için her yıl Türkiye'de 50 şehirde kadınlar aynı anda bu eylemi gerçekleştiriyor. Şu anda kentimizde bisiklet yolları yapıldı ve altyapısı hazır. Motorlu araçlar yerine bisikletlerin daha çok yaygınlaşmasını istiyoruz. Herkes işine veya dolaşmaya çıktığında bisiklet ile gitmesini istiyoruz."



Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, Süslü Kadınlar trafik polisi eşliğinde şehir turu attıktan sonra Marmaris Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda toplanıp hatıra fotoğrafı çektirip, dağıldı.





Süslü kadınlar pedal çevirdi



Kayseri'de bir araya gelen yaklaşık 200 kadın, en şık kıyafetleri ve topuklu ayakkabılarını giyerek 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katıldı.



Süsledikleri bisikletlerine uyumlu kıyafetleriyle dikkat çeken kadınlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Her yaş grubundan kadının katıldığı etkinlikte 'Egzoz Kokusuna Karşı Parfüm Kokusu Yolları Sarsın' sloganı ile gerçekleştirdikleri etkinlikte konuşan Fatoş Yıldırım, Bisiklet aynı zamanda bir ulaşım aracıdır. Yaşamın bir parçası olabilir. Eğer uygun bisiklet politikası olursa, işe veya ulaşacağımız yere bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Biz kadınlar korkmadan, çekinmeden yollarda olmalıyız" dedi. Konuşmaların ardından kadınlar süsledikleri bisikletleri ile Cumhuriyet Meydanı'ndan Talas İlçesi'ne kadar pedal çevirdi.



'Süslü kadınlar', Bandırma’da pedal çevirdi



Balıkesir’in Bandırma İlçesi'nde yaklaşık 100 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde bir araya gelerek pedal çevirdi.



Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan, aralarında çocukların da bulunduğu grup, sahil bandı ve Cumhuriyet Caddesi'nde pedal çevirdi. Etkinlik ile ilgili bilgi veren 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Bandırma sorumlusu Hazal Saraçoğlu, etkinliğin 50 şehirde eş zamanlı olarak yapıldığını belirtti. Saraçoğlu, etkinliğin 2013 yılında İzmir’de Sema Gür’ün bir grup gönüllünün desteği ile başladığını anlattı. Saraçoğlu, “Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen bir ulaşım aracıdır. Yoğun kent trafiğine çözüm olabilir. Gideceğimiz yere rahatlıkla bisikletle gidebilir. Biz de dünyanın bir çok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlamak istiyoruz. Buna dikkat çekmek amacıyla yollara çıktık”dedi.



Basın açıklamasının ardından yapılan bisiklet turunda kadınlar süsledikleri bisikletleri ile pedal çevirirken, minik bisikletçiler ise annelerinin yardımıyla turu tamamladı.