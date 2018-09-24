Süslü kadınlar pedala bastı

İzmirli öğretmen Sema Gür'ün 2013 yılında hayata geçirdiği ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' adlı proje, Türkiye'de ve yurt dışında eş zamanlı olarak 65 kentte başladı. Bisikletlerini süsleyip, Konak Meydanı'nı dolduran yüzlerce kadının egzozsuz ortamda pedal çevirdiği etkinlikte, renkli görüntüler oluştu

Süleyman Gülen- İzmir'de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun altıncısı İzmir'de rengarenk görüntülerle gerçekleşti. Tura çok sayıda insan süslenerek katıldı ve Konak Saat Kulesi'nden Kültürpark'a kadar pedal çevirdi. Kocaman bir aile olduklarını belirten tur organizatörü Sema Gür "Ben'den başlayarak çıktığımız bu yolda 65 şehrin düzenlediği Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'yla 'Biz' olduk. Gururluyuz çünkü siz buraya geldiğiniz için küçük kız çocuklarını okutabiliyoruz, onlara burs verebiliyoruz" dedi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda insanlar gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine süslenerek sokağa döküldü ve büyük bir sosyal sorumluluk göstererek 65 şehir ile birlikte pedal çevirdi. Şarkılarla başlayan tur rengarenk görüntülere ve yardımseverliklere sahne oldu. Tur boyunca aileler, gençler yaşlılar hep birlikte İzmir sokaklarında pedal çevirdi. Yolda kalanlara yardım edenler ve huzur evinden gelenleri aparatla tura katılmasını sağlayan gençler İzmir dayanışmasını gösterdi. Konak Saat Kulesi'nden başlayan tur Kültürpark'ta sona erdi. Tur bitti ancak eğlence bitmedi, Kültürpark'a gelen insanlar dj ile müzikte çoştu ve eğlence sınır tanımadı.

İzmir dünyaya örnek oldu

Tura katınlan kadını erkeği, hamilesi çocuklusu hepsi İzmir'in dünyaya örnek olduğunu belirtti. 3 aylık hamile tura katılan Deniz Balıkçı kadınların özgüvenine vurgu yaparak " "Böyle bir farkındalık yarattığı için Sema Hanım'a çok teşekkür ederim. Hem kadınların özgüveni, hem de kadınların ön plana çıkması ve haklılıkları için güzel bir farkındalık. Ben 3 aylık hamileyim ve bu şekilde gelip destek verdim. Bu desteğin daha da artmasını temenni ediyorum. Araba değil, mazot değil, egzoz dumanı değil, bisiklet!" dedi.

Yeşim Uğraş (38) "Bisiklete süssüz binilmez, süslenerek de çok güzel binilebilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bisim bisikletini süsleyip de tura katılıyorum. Bu ikinci yılım, umarım üçüncüsünde kendi bisikletimi alıp gelmek istiyorum. Böyle güzel bir etkinliği en içten destekliyorum. İzmir'in kadınları hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek oldu."

Zuhal Pınar (40) "Burası kadınların kendisini değerli hissettiği bir yermiş. Arkadaşımın tavsiyesiyle geldim ve iyi ki de gelmişim. Çok mutluyum. Daha çok kadına ulaşsın, her kadın gelsin. Çünkü kadınların böyle güzel günlere çok ihtiyacı var"

Hikmet Kurt (42) "Bugün kadın dayanışmasına katkı sunmak için ben de aslanlı bisikletimle tura katılıyorum. Muhteşem bir ortam var. Umarım bu artarak devam eder. Daha çok bisiklet yolları yapılsın ve yollarda kadınlı erkekli daha çok bisiklet kullanalım" n Süleyman Gülen