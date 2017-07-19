Susuzdede Parkı’na 36 ağaç dikildi

Kentin önemli motiflerinden Susuzdede Parkı’nda yenileme ve yeşil dokuyu güçlendirme çalışmalarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta 36 ağaç ve binlerce bitki dikti; aydınlatmaları yenileyip yeni nesil çocuk oyun grupları yerleştirdi

Kente kazandırdığı yeşil alanlarla İzmir’in yeşil dokusunu her geçen gün biraz daha güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez tarihi Susuzdede Parkı’na el attı. Yıllar geçtikçe estetik görüntüsünü ve fonksiyonelliğini kaybeden Susuzdede Parkı'nı özgün dokusuna zarar vermeden yenilemeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, bir bölümü tamamlanan yenileme çalışmaları kapsamında park girişi, aydınlatmalar ve ana bağlantı yollarının büyük çoğunluğunu tamamlarken, eski çocuk oyun parkı kaldırarak bir tanesi engelli olmak üzere toplam 2 adet yeni nesil çocuk oyun alanını yerine yerleştirdi.





Sırada ikinci etap var



İki etap halinde restore edilen 46 bin metrekare büyüklüğündeki parkın birinci etabında, kente kuşbakışı bakmak isteyenler için teras bölgesi de yeniden ele alındı. Ahşap oturma grupları konularak kentlilerin keyifle sohbet edebilecekleri bir alan oluşturuldu. Mevcut bitkilere ilave olarak 36 ağaç, 2 bin 685 çalı, 2430 yer örtücü ve 4 bin 455 sarılıcı bitki dikimi yapıldı.



Projenin ikinci etabında süs havuzu projesi uygulanarak parkın tamamı yenilenecek. Ayrıca engelli bireylerin kullanımına elverişli olan bölgelerde rampalar ve gerekli teknik detaylar hayata geçirilecek. Susuzdede Parkı, yenilenen çehresiyle yeniden bölge halkının gözde mekanı olacak.



