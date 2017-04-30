Süt izninde işten çıkarmaya karşı kazanılan davaya onama

İzmirli Evla Benek Fazlı, doğum yaptıktan sonra süt iznini kullanırken, çalıştığı banka tarafından 'performans yetersizliği' gerekçesiyle işten çıkartıldı. Fazlı'nın açtığı ve yerel mahkemede kazandığı işe iade davası, Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Hukuk Dairesi tarafından da onandı

Evla Benek Fazlı, 2014 yılında, çalıştığı özel bankadan başka bir özel bankanın Üçkuyular'da bulunan şubesine transfer oldu. Şubede bireysel bankacılık satış yöneticisi olarak çalışan Evla Benek Fazlı, 2016 yılının başlarında doğum yapıp, süt iznine ayrıldı. 24 Haziran 2016'da banka, süt izninde olan Fazlı'yı, 'performans yetersizliği' gerekçesiyle işten çıkardı. Bunun üzerine Evla Benek Fazlı, avukatı Emre Sümer aracılığıyla İzmir 8'inci İş Mahkemesi'nde 'işe iade' davası açtı.



İş akdinin feshedildiği tarihte müvekkilinin süt izninde olduğunu belirten avukat Emre Sümer dilekçesinde şöyle dedi:



"Davalı banka, müvekkilimin hamile olduğu dönemde, 'Hamile işçilerin yasal sınırların üstünde çalıştırılması' nedeniyle başka bir çalışan tarafından Çalışma Müdürlüğü'ne şikayet edildi. Müvekkilimin tabi olduğu iş sözleşmesi, performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek, sona erdirilmiştir. Müvekkilimin performans düşüklüğü hiçbir zaman olmamıştır. Her zaman beklentinin üzerinde performans göstermiş olup, yöneticileri tarafından da takdir edilmiştir. Müvekkilimin tabi olduğu iş sözleşmesinin davalı tarafından sona erdirilmesinin geçerli bir sebebe dayanmadığının tespiti ile işe iadesine karar verilmesini istiyoruz."



İŞ MAHKEMESİ İLK CELSEDE KARAR VERDİ



İzmir 8'inci İş Mahkemesi Hakimi Halil Bozkurt, ilk celsede tarafların taleplerini ve tanıkları dinledikten sonra, açılan davanın kabulü ile feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, işsiz kaldığı dönemdeki ücret ve diğer haklarının ödenmesine karar verdi. Banka avukatı kararın temyizi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.



HUKUK DAİRESİ KARARI ONADI



Dosyayı inceleyen, Erdoğan Dikmen başkanlığındaki Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Hukuk Dairesi, davalı banka avukatının temyiz istemini yerinde bulmadı. 7'nci Hukuk Dairesi, fesih işleminin geçerli veya haklı bir sebebe dayanmadığını vurgulayarak, davacının işe iadesinin gerektiğini belirtti. Yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek onadı. Yargılama giderleri davalı banka üzerinde bırakılarak, karar tebliği tarihinden itibaren 8 gün içerisinde Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.



'DAVAYI KAZANDIM AMA İŞE ALMAYACAKLAR'



Hala işsiz olduğunu ve 24 Haziran'da tam 1 yıl olacağını söyleyen Evla Benek Fazlı, "Ben davayı kazandım. Beni hem işe almayacaklar, hem de kötü referans vererek, iş bulmamı engellemeye devam edecekler. Bunu sadece bana değil, benim gibi hamile kalıp doğum sonrası işe başlamak isteyen herkese yapıyorlar. Yine de benim haklı olduğum mahkeme kararı ile kanıtlandı. Bu biraz olsun beni sevindirdi" dedi.



Fazlı'nın avukatı Emre Sümer ise yerel mahkemenin verdiği kararın Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandığını belirterek, "Daire doğru bir karar verdi. Yerel mahkemenin verdiği emsal kararı yerinde görüp onadı. Bu karar aynı şekilde mağdur olan kişilere örnek olacak bir karar" diye konuştu.

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