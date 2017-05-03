Süt yüklü TIR alev alev yandı

İzmir'de, fabrikadan alınan sütleri taşıyan TIR'da, ilk belirlemelere göre fren balatalarının ısınmasından dolayı yangın çıktı. Alev topuna dönen TIR'ın dorsesindeki binlerce tonluk süt zarar gördü, yangın sırasında süt paketlerinin de patladıkları görüldü

Süt yüklü TIR alev alev yandı

Kemalpaşa'daki fabrikadan paket sütleri alan Ayhan Gülvardar, yönetimindeki 35 AY 8112 plakalı TIR'la yola çıktı. Belkahve bölgesinden yokuştan indiği sırada TIR'ın lastiklerinin olduğu yerden duman çıktığını gören Ayhan Gülvardar, Ambarlar kavşağında viyadük kenarında TIR'ı durdurdu. TIR'ın lastik bölgesinde başlayan alevler bir anda tüm dorseyi ve sürücü bölümünü kapladı. Alevler icinde kalan TIR'ı söndüremeyen sürücü itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin yaptığı müdahale sonrasında,yangın yoldaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle yoldaki trafikte de aksamalar yaşandı. Jandarmanın itfaiyeyle birlikte yaptığı ilk kontrollerde, TIR'ın yokuştan indiği sırada fren balatalarının ısınmasından dolayı yangının çıktı tespit edildi. TIR'ın dorsesindeki binlerce tonluk süt zarara gördü. Alevlerin içerisinde kalan süt paketlerinin de, yangın sırasında patladıkları görüldü.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #tır #yangın #izmir
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