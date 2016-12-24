Sütaş'tan Tire'ye 80 milyon dolar yatırım

Sütaş’ın yeni süt işleme tesisi Tire’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın katıldığı törenle açıldı. Günlük bin ton süt işleme kapasiteli tesiste 850 kişi çalışacak. Tesis 8 bin üretici aileye düzenli gelir sağlayacak

Sütaş’ın 80 milyon dolar yatırımla kurulan ve 850 kişiye istihdam sağlayacak Ege Sütçülük Projesi Tire Entegre Tesisleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle açıldı. Günde bin ton süt işleyecek olan tesisin açılışında Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, 41 yıldır sütten kazandıklarını yine süte yatırdıklarını dile getirerek gelecek 5 yıl içinde 250 milyon dolar daha yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.



Tire Entegre Tesisleri’nin dünkü açılışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Tire Kaymakamı Mehmet Demirezer, Sütaş çalışanları katıldı.



TOPLAM 620 MİLYON DOLAR



Yılmaz, “12 yıl önce Karacabey’de ilk çiftliğimizi kurduk ve ulusal bir marka olma yolunda ilk adımlarımızı atarak çiftlikten sofralara entegrasyon stratejimizin temellerini attık. Yatırımlarımıza o günkü şevk ve heyecanla devam ediyoruz. O günlerden bu yana yaptığımız toplam yatırım tutarı 620 milyon dolara ulaştı. Bu entegrasyon, tükettiğimiz elektrik enerjisinin yüzde 60’ını kendi gübrelerimizden üreten bir seviyeye kadar geldi. Hedefimiz, 2018 yılı sonuna kadar tüm enerji ihtiyaçlarımızın, ısı ve akaryakıt dahil, tamamı kadar enerjiyi kendi doğal enerji tesislerimizde üretmektir” dedi.



8 BİN AİLEYE ULAŞACAK



Tire Entegre Tesislerinde 850 kişinin çalışacağını, 8 bin üretici aileye ise aylık düzenli gelir elde etme imkanı getirileceğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “Bölgeden alınacak süt için üreticilerimize yılda 420 milyon TL ödeme yapacağız. Süt toplama, mamul sevkiyatı, yem hammadde temini ve dağıtımı için toplam 150 araçlık bir filo çalışacak. Günde 1.000 ton süt alımımız yılda 100 bin dekarda 125 milyon TL değerinde bitkisel üretimi gerektirecektir.”





YATIRIMLAR ÖNE ÇEKİLMELİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada herkesin kendi alanlarında tüm gücünü imkanlarını ortaya koyması gerektiğini de söyleyerek şöyle devam etti: “Esnaf ve sanatkarımız müşterilerine en iyi hizmeti verecek. İşadamlarımız yatırımlarını devam ettirecek. Bankacılarımız en uygun finansman imkanlarını sağlayacak. Düşük faizle işverene kredi sağlayacaklar. Yoksa yüksek faiz oranlarıyla eğer işverenimin karşısına dikilirsen yatırımcı nasıl olacak da yatırımda bulunacak. Güvenlik güçlerimiz bizden dua ile birlikte ülkenin kalkınması için çalışmamızı bekliyor. Çünkü bu evlatlarımız vazifelerini tamamlayıp geri döndüklerinde kendileri ve sevdikleri için güvenli olmasının yanında ekonomik olarak da üretken bir Türkiye bulmak istiyorlar. Yatırımları ertelemek bir yana öne çekmeliyiz.”



Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz da ilk çiftlik yatırımının temelini attıkları gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanlarında olduğunu belirterek “12 yıl önceydi… O günler, Sütaş’ın ulusal bir marka yaratma yolunda ilk adımlarını attığı günlerdi. O gün zat-ı alinizi tören alanından uğurlarken rahmetli babam, ‘Muharrem’den söz alın, size tarih versin, bu yatırımı hızla bitirsin!’ demişti. O günkü sözümüzü tuttuk, hızlıca bitirdik, yatırım heyecanımız hiç bitmedi. O günkü şevkle devam ediyoruz.”



HEDEF 1 MİLYAR LİRALIK CİRO



120 bin metrekarelik arazide, 67 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan Sütaş Tire Entegre Tesisleri bünyesinde, süt ve süt ürünleri fabrikası, yem fabrikası, eğitim merkezi, geri kazanım ve enerji üretim tesisi ve organomineral gübre tesisi yer alıyor. Sütaş Tire Entegre Tesisleri’nde, günlük bin ton süt işlenerek yıllık 1 milyar TL ciro yapılması öngörülüyor. Tesisten günde 650 ton kapasiteyle yem üretilerek yıllık 180 milyon TL ciro hedefleniyor. Sütaş’ın çiftliklerinin gübrelerinden ve fabrikalarının organik atıklarından elektrik üreten geri dönüşüm ve enerji tesislerinde ise 6 reaktörle günde 800 ton atık işlenerek 6.4 MWh elektrik, 6.1 MWh ısı enerjisi üretilecek. Enerji tesislerinde işlenen atıklardan organomineral gübre üreten tesis ise yılda 30 bin ton gübre üreterek 38 milyon TL ciro yapacak.



MİLLİ İÇKİMİZ AYRAN



Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Sütaş’ın ürettiği ayranı içerek “Dedim ki bu milletin milli içkisi ayrandır. Günlerce haftalarca bana saldırdılar, varsın saldırsınlar, bizim milli içkimiz ayrandır. Müsade ederseniz ben şundan birkaç yudum alayım. Maşallah elinize sağlık”dedi.