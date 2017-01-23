Tacize uğradıktan sonra strese girip ölmüştü, Bakanlık konuyu takibe aldı

İzmir'de arkadaşının dedesinin tacizine uğrayan ve duruşmaya iki gün kala stresten dolayı kalp krizi geçirip ölen Yağmur Kaldıran'ın davasına Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı da el attı

Olay 29 Temmuz tarihinde Bornova Kızılay Mahallesi'nde meydana gelmişti. 9 yaşındaki Yağmur Kaldıran, babasından izin alarak arkadaşıyla oynamak için onların evine gitmişti. Balkonda oyun oynayan iki arkadaş tartışınca, arkadaşı yanından giden Yağmur tek başına kalmıştı. Bunun üzerine arkadaşının dedesi T.Ç. küçük kızı yanına çağırarak torununu odasına götürdü ve hem bu odada hem de salonda küçük kızı taciz etmişti. Yağmur eve gidince durumu annesine anlatmış ve T.Ç. gözaltına alınmıştı. Hakkında dava açılan adam daha sonra da serbest bırakılmıştı.





KALBİ DAYANMADI



Küçük kız yaşadıkları yüzünden okula gidemez oldu. Psikolojik tedavi gören Yağmur, altını da ıslatmaya başladı. Ailesinin yalnız bırakmadığı Yağmur, duruşmanın yaklaşması üzerine ise büyük stres yaşamaya başladı. Duruşmada tacizcisiyle karşılaşacak olmanın verdiği korkuyu aşamayan küçük kızın kalbi buna dayanamadı. Yağmur, duruşmaya iki gün kala evinde hastalandı ve hastaneye kaldırıldı. Küçük kız hastanede ise yaşamını kaybetti. Yağmur'un stres yüzünden kalp krizi geçirdiği belirlendi.





BAKANLIK DEVREDE



Olay sonrası yargı süreci Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı'nın da dikkatini çekti. Olayın ortaya çıkmasından sonra hem Başbakanlık, hem de Adalet Bakanlığı ile HSYK, yargılama süreciyle yakından ilgilendi. Ayrıca, TBMM'deki partilere bağlı milletvekillerinin de, yazılı önergelerle bilgi istemesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bilgi istendi. Bunun üzerine 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaya ilişkin, süreçle ilgili ayrıntılı bilgi hazırlanarak ilgili birimlere gönderildi. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da yargılamaya müdahil olacağı belirtildi. Davaya ilişkin bu gelişmelere ait yazışmalar da yargılama dosyasına UYAP üzerinden konuldu.