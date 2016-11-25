Tacize uğrayan küçük kızın kalbi, duruşma stresini kaldıramadı

İzmir Bornova'da aniden fenalaşan 9 yaşındaki kız, hayatını kaybetti. Ölümün altından ise bir dram çıktı

İzmir Bornova'da evinde fenalaşan 9 yaşındaki Y.K. evinde aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ilkokul öğrencisi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu ölümün ardından ise bir dram ortaya çıktı. Küçük kızın 4 ay önce arkadaşının dedesinin tacizine uğradığı, duruşma öncesi de kalbinin yaşadığı strese dayanamadığı bu yüzden kalp krizinden öldüğü öğrenildi.



Acı olay Bornova Kızılay'da 29 Temmuz'da meydana geldi. Komşularının kızıyla oynayan Y.K.'ya arkadaşı kızında yanından ayrıldı. Tek kalan Y.K.'nın yanına arkadaşının dedesi T.Ç. geldi. Küçük kıza bebek alacağını söyleyen T.Ç., kızı alıp torunun odasına götürdü. Hem bu odada hem de evin salonunda T.Ç.'nin küçük kızı taciz ettiği öğrenildi. Tacizden rahatsız olan küçük kız ise oradan uzaklaşarak kendi evlerine gitti.



Yaşadıklarını annesine anlatan küçük kızın ailesi durumu polise bildirdi. T.Ç., olaydan sonra gözaltına alındı ancak tutuksuz yargılanma kararı ile serbest bırakıldı. T.Ç. hakkında İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak'tan dava açıldı.





PSİKOLOJİSİ BOZULDU



Yaşadıklarını kaldıramayan küçük kız ise olaydan sonra okula gidemedi. Psikolojik tedavi gören Y.K., tek başına kalamamaya ve altını ıslatmaya da başladı. Davanın ilk duruşması öncesi de büyük bir stres yaşayan küçük kız, duruşmadan iki gün önce fenalaştı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız hayatını kaybetti.



Y.K.'nın dava gününün yaklaşması ile ağır bir stres yaşadığı ve kalbinin buna dayanamadığı öğrenildi.



Davanın geçtiğimiz çarşamba günü yapılan duruşması ise ertelendi. Konuyla ilgili açıklama yapan acılı baba T.K., "Tacizden sonra kızım çok korktu. Biz olaydan kısa süre önce bu sokağa taşınmıştık. Meğer bütün komşularımız biliyormuş adamın öyle olduğunu. Kızı da hatta uyarmış komşularımız. Kızım tacize uğradığını söylediğinde bize saldırdılar. Şimdi kızım hayatını kaybetti. Şimdi taşınıp gittiler ama ben ceza alması için elimden geleni yapacağım" dedi.