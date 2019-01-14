Tadını beğendi üretmeye başladı

İzmir'de üniversiteden mezun olmasının ardından iş bulamayan 24 yaşındaki Büşra Sultan Aydın, iki yıl önce Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe sayesinde istiridye mantarı yetiştirme tesisi kurarak, kendi işinin patronu oldu.

Menemen'de yaşayan Büşra Sultan Aydın, 4 yıl önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdi. Yaklaşık iki yıl mesleğine uygun iş bulamayan Aydın, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne giderek, 'Genç Çiftçi Projesi' hakkında bilgi aldı.

30 bin TL hibe

Görevlilerin yüksek geliri olduğu için istiridye mantarı yetiştiriciliği yapması konusundaki önerisini dikkate alan Aydın, bir lokantaya giderek hayatında hiç tatmadığı istiridye mantarının nasıl bir şey olduğunu öğrenmek üzere sipariş verdi. İstiridye mantarının tadını beğenen Aydın, yetiştirmek için proje hazırlayıp, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu. Projesi onaylanan ve 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin lira hibe desteğine hak kazanan Aydın, aldığı eğitimlerin ardından Menemen'in İğnedere köyünde bir arazi kiraladı. Yaklaşık 100 metrekare alanda istiridye mantarı tesisi kuran Aydın, iki yıldır ortalama 10 ton ürün yetiştiriyor. Yetiştirdiği ürünleri Menemen'de halk pazarında satan Aydın, kentin diğer pazarlarında tezgâh açan esnafa da ürün veriyor.

Hayalim patron olmaktı

Büşra Sultan Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı sayesinde daha önce hiç bilmediği bir mantar çeşidinin üreticisi olduğunu, bu sayede hayatını kazanmaya başladığını söyledi. İşe başlarken birçok kişinin kendisine "sen mantar yetiştiremezsin" dediğini belirten Aydın, "Babam her zaman arkamda olduğunu söyledi. Annem ise biraz riskli iş olduğu için geri durdu. Bir yılda kendi maliyetini çıkardı, 100 bin liraya yakın gelir elde ettim. Pazar yerlerinde satışım mevcut, sürekli müşterilerim oldu. Onun dışında pazarcılar gelip alıyor. Kilosu 15-20 lira arasında. Farklı bir lezzet ve tat, bizi farklı bir dünyaya getirdi" diye konuştu.

Gençlere örnek

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Fisun Toker de Aydın'ın elde ettiği başarıyla birçok genç çiftçiye örnek olduğunu aktardı. Proje kapsamında İzmir genelinde 573 genç çiftçinin bulunduğunu anlatan Toker, Aydın'ın bu kadar başarılı olacağını düşünmediklerini ama onun çalışkanlığı ve işe olan saygısıyla çok güzel bir sonuç elde ettiğini sözlerine ekledi.