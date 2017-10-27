Takiyeci Cumhuriyetçi olmama zamanı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karabağlar Şubesi tarafından geleneksel hale dönüştürülen Cumhuriyet Şöleni'nin 4'üncüsü düzenlendi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, takiyeci cumhuriyetçilere dikkat çekti

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karabağlar Şubesi tarafından geleneksel hale dönüştürülen Cumhuriyet Şöleni'nin 4'üncüsü düzenlendi. Törene Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ADD Karabağlar Şube Başkanı Fevzi Özelli, ADD yöneticileri, CHP Karabağlar ilçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, 24.Dönem CHP Milletvekili ve Sanatçı Tolga Çandar, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.



ADD yöneticilerinin günün anlam ve önemini anlatan konuşmalarının ardından söz alan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyet'in kolay kurulmadığını belirterek, 'Bugün ülkemizde sıkıntı var. İnsanlar, 'Acaba Cumhuriyet tehlikede mi, değiştirilmeye mi çalışıyorlar?' diye sorular soruyorlar. Bizler bilimi, insanı öne aldıkça, Cumhuriyet değerlerini öne aldıkça bunlar asla amacına ulaşamayacaklar. Yeter ki takiyeci Cumhuriyetçi olmayalım, samimi olalım, samimi olarak Cumhuriyet'e sahip çıkalım. Her türlü değeriyle sahip çıkalım. Açık, şeffaf ve net halkın yanında olan anlayışlarla Cumhuriyet'i koruyabiliriz. Bu hepimizin görevi. Bizlerin de tüm çabası bu yönde' diye konuştu.



Yaşasın tam bağımsız Türkiye



'Sadece 29 Ekim'de değil her yılın 365 gününü asla unutmadan, Cumhuriyet ilkelerini hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmalı ve başarmalıyız' diyen Başkan Muhittin Selvitopu sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bunu yok etmeye çalışanlara en güzel cevap bu olacaktır. Cumhuriyet'imizin 94'üncü yılı kutlu olsun. Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye, Yaşasın Cumhuriyet.'



Atatürk'ün yolunda gitmek ülkemiz için önemlidir



ADD Karabağlar Şube Başkanı Fevzi Özelli ise, Atatürk'ün bıraktığı Cumhuriyet'in, Türk milletine bırakılmış en büyük miras, vazgeçilmez değer olduğuna dikkat çekerek, 'Bugün yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Atatürk'ün yolunda gitmek, ülkemizin bütünlüğü için son derece önemli. Umutsuzluğa düşmek bir Atatürkçüye yakışmaz. Çünkü Atatürkçü düşünce bizim varlığımız ve umudumuzdur. Atatürkçü düşüncede umutsuzluk, yılmak, geri çekilme, susmak, korkmak ve teslim olmak yoktur. Büyük Önder Atatürk ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz' dedi.



İzmir Marşı ile sona erdi



Programda konser veren Türk Halk Müziği Sanatçısı Murat ve Özlem Sincer çiftine, 24. Dönem CHP Milletvekili, Sanatçı Tolga Çandar da bir şarkıda eşlik etti. Zeybek gösterileriyle renklenen etkinlik, hep bir ağızdan söylenen İzmir Marşı ile sona erdi.