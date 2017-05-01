Taksim'e girmeye çalışan grubu müdahale

Taksim'e girmeye çalışan grubu müdahale

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Talimhane'den Taksim Meydanı'na girmeye çalışan bir gruba polis müdahale etti.

Talimhane Caddesi'nden “Yaşasın 1 Mayıs" ve “Meydanlar halka kapatılamaz" diye slogan atarak meydana gelen grup “Taksim yasağına hayır, yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açtı. Polisle, pankartı vermek istemeyen grup arasında bir süre arbede yaşandı.  Polis göstericileri daha sonra yaka paça gözaltına aldı. Bu sırada bir gösterici ile polisin, aynı copunu çektiği görüldü.  Gözaltına alınanlardan bazıları slogan atmaya devam etti. Polis aracına bindirilen eylemciler emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #1 mayıs #taksim
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