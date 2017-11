Talasemi hastası Emine kök hücreyle şifa buldu

"Talasemi majör" adı verilen ağır kansızlık hastası Emine Gümüş, Almanya'dan gelen kök hücrenin nakledilmesiyle hayata tutundu

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesi'nde yaşayan Ayhan ve Duriye Gümüş'ün kızları Emine'nin genetik hastalığı bulunduğu, henüz anne karnındayken yapılan tetkiklerde anlaşıldı.



Bebeklerini dünyaya getirme kararı alan aile, kızlarının kalpten kemiklere ve karaciğere uzanan bir dizi hastalıktan uzak kalması için her ay Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine giderek kan nakli yaptırdı.



Boyu yaşıtları gibi uzamayan, okuluna devam edemeyen Emine'nin hastalığı 9 yaşına gelince ağırlaştı ve doktorları ölümcül sonuçların ortaya çıkmaması için kök hücre nakli gerektiğini aileye açıkladı.



Kök hücre donörü olmak için daha önce başvuran bir Türk donörle Emine'nin doku uyumu sağlandı ve küçük kızın ailesi nakil işlemi için 2016 yılının kasım ayında hastaneye davet edildi.



Ancak ilk donörün son anda kök hücre bağışçısı olmaktan vazgeçmesiyle hayal kırıklığı yaşayan aileye müjdeli haber haziran ayında Almanya'dan geldi.



Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi doktorları tarafından yapılan nakil işleminin ardından taburcu edilen Emine ve ailesine İzmir Hasta Çocuk Evleri de destek verdi.



Derneğin Konak ilçesindeki bir evine kabul edilen aile, haftada 2 kez hastanedeki kontrollerin ardından memleketlerine dönmeye hazırlanıyor.



Emine'nin annesi Duriye Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızından vazgeçmeyi asla düşünmediğini ama her geçen gün kızının gözlerinin önünde eridiğini anlattı.



Nakil için uygun donör bulunmasına çok sevindiklerini anlatan Gümüş, "Karnımdayken Emine'nin hasta olduğunu biliyordum. En çok 40-50 yıl yaşayacağını söylemişlerdi. İlik için başvurduk, uyum sağlanınca da çok sevindik. Türkiye'deki bağışçı kararından döndüğünde çok üzüldük. Kızımız bir an önce iyileşsin istiyorduk, uygun donör de bulunmuştu, son anda vazgeçmiş. Üzüldük. Sonra bizi mutlu eden haber de Almanya'dan geldi." dedi.



Duriye Gümüş, ilk donörün yarattığı hayal kırıklığını, Emine'nin sağlığına kavuşmasıyla atlattıklarını aktardı.



Emine öğretmen olmak istiyor



Kök hücre nakliyle yaşama tutunan Emine ise kan nakillerinden bunaldığını, okula gidemediği için de çok üzüldüğünü belirtti.



Hastalık nedeniyle boyu kısa kaldığı için çok ağladığını anlatan Emine, artık yaşıtları gibi okula gidebileceğini ve öğretmen olmayı çok istediğini dile getirdi.



"Onu güzel bir hayat bekliyor"



Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Barış Malbora, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Prof. Dr. Savaş Kansoy ve Prof. Dr. Serap Aksoylar ile gerçekleştirdikleri başarılı bir takip ve tedavi süreci sonrası Emine Gümüş'ün sağlığına kavuştuğunu aktardı.



Hastalarının kök hücre nakli öncesi 2-3 ayda bir kan nakline ihtiyaç duyduğunu belirten Malbora, şu bilgileri verdi:



"Hastalık vücutta demir birikimine yol açabilir, kalp ya da karaciğer yetmezliğine neden olabilirdi. Hayat kalitesini de çok düşürüyordu. Biz hastalıklı olan kemik iliğini kemoterapi ilaçlarıyla kuruttuk. Almanya'dan gelen, yani akraba dışı bir vericiden kök hürce nakli yaptık. Nakil sonrası her şey normal. Emine artık düzenli kan nakli almıyor ve Akdeniz anemisinin tüm olumsuz etkilerinden kurtuldu. Bundan sonra onu güzel bir hayat bekliyor."









