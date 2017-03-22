Talipoğlu'nun ölümünde büyük şüphe!

Usta gazeteci Tayfun Talipoğlu, dün gece 01.00 sıralarında İzmir Konak'taki evinde aniden rahatsızlandı. Talipoğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Talipoğlu'nun kalp krizinden öldüğü, daha önce de kalp krizi geçirip stent takıldığı açıkladı.
Talipoğlu'nun ölümüyle ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Ünlü gazetecinin bir zayıflatıcı krem reklamında oynadığı, kendisinin de bu üründen kullandığı öğrenildi.
Talipoğlu, krem sayesinde 27 günde 9 kilo verdiğini açıklamış, 103 kilodan 94 kiloya düştüğünü de söylemişti. Krem internet sitesinde ise 'kalp rahatsızlığı geçirmiş olanlar kullanamaz' uyarısı dikkat çekti.
Talipoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.