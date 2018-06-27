Tanju Okan Parkı'nda iguana bulundu

Karabağlar Belediyesi, yaptığı çalışmalarda önceliği çevre ve doğa'ya veriyor. İlçede yeşili arttıran ve vatandaşların kaliteli zaman geçirecekleri yaşam alanları yapan Belediye, sokak hayvanları için de parklarda yaşam alanları oluşturuyor. Tanju Okan Parkı yenileme çalışmaları sırasında bulunan bir iguana ise belediye ekiplerine tatlı bir telaş yaşattı

Karabağlar Belediyesi'nin son dönemde yenilediği ve sayısını arttırdığı alanlar vatandaşların büyük beğenisiyle karşılanıyor. Basın Sitesi'nde bulunan ve tekrar düzenlenerek modern bir görünüme kavuşturulan Tanju Okan Parkı da bu alanlardan biri oldu. Belediye'nin modern ve sürdürebilir bir kent için yenilediği toplam 3600 metrekarelik Tanju Okan Parkı'nın içinde 1600 metrekare yeşil alan bulunmakta. Ayrıca içerisinde oturma ve dinlenme alanları, süs havuzu, çocuk oyun alanı, spor aletleri, Atatürk Maskı, dikey bahçeler, podima taş desenli yollar, şelaleli havuz ve ünlü sanatçı Tanju Okan'ın ışıklandırmalı portresi bulunan park, tasarımı ve modern görünümüyle çevre sakinlerinin topluca vakit geçirdikleri bir yer oldu.

Sokak hayvanları için özel yaşam alanı

Gerçekleştirdiği projelerde ilçedeki tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyan Karabağlar Belediyesi, yenilediği parklarda sokak kedileri için de özel kedi evleri oluşturdu. Parklardaki kedi evlerinin bakımları mahallelerde bulunan 'Yerel hayvan koruma gönüllüleri' tarafından gerçekleştiriliyor.

Evden kaçmış olabilir

Bu arada Tanju Okan Parkı yenilenmesi sırasında parktaki yeşillikler arasında işçiler tarafından bulunan ve bir evden kaçtığı düşünülen İguana da Sasalı Yaşam Parkı ve Milli Park yetkililerine teslim edildi. Yaklaşık bir buçuk metrelik boya sahip olan İguana, kendisini bulan işçilere büyük şaşkınlık yaşattı. İguana, Sasalı Yaşam Parkı içinde bulunan egzotik ve tropikal hayvanlar bölümüne yerleştirildi.