Konak Belediyesi, 2500 yıldır kent yaşamının kesintisiz sürdü ilçenin tarihi zenginliklerine dikkat çekmek adına belediyenin Haziran ayı temasını 'Tarih Deyince Konak' olarak belirledi

Konak Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantılarının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülüp, oylandı. Başkan Pekdaş meclis açılışında yaptığı konuşmada toplantıya katılan herkesin Ramazan ayını kutlayarak, 'Bereket ve dayanışmanın yarattığı güzel duyguların daim olmasını, bu dayanışma ve bereket halinin sürmesini diliyorum' dedi.

Meclis toplantısında belediyenin Haziran ayı teması da belli oldu. Konak Belediyesi'nin 3 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü aylık tema uygulaması kapsamında bu ayın teması 'Tarih Deyince Konak' olarak belirlendi. Oy birliğiyle kabul edilen tema kapsamında Haziran ayı boyunca belediyenin resmi yazışmalarında ayın temasına uygun logo kullanılacak. Ayrıca temaya uygun etkinlikler de düzenlenecek.

Tarihin biriktirdiği zenginlik

Kent yaşamının 2500 yıldır kesintisiz sürdüğü Konak'ta farklı kültürlerin izlerini taşıyan eserler yer alıyor. Kadifekale, Agora, Kemeraltı Çarşısı, Alsancak ve Basmane gibi önemli tarihi merkezlere ev sahipliği yapan ilçede yaklaşık 3 bin 500 tescilli yapı bulunuyor. Agora ve Altınpark gibi kazı alanlarının bulunduğu ilçede ayrıca çok sayıda tarihi Cami, Kilise ve Sinagog bulunuyor. İzmir Limanı'na da ev sahipliği yapan Konak'ta Tarihi Kemeraltı Çarşısı günümüzde hala kentin önemli ticaret merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor. Haziran ayı boyunca Tarih Deyince Konak temasını kullanacak olan Konak Belediyesi kent kültürünü ve tarihini tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenliyor. Bunun yanı sıra Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın göreve gelmesiyle dört yıldır başarıyla sürdürülen tarih gezileri büyük ilgi görüyor. Her hafta salı ve çarşamba günleri Kadifekale ve Basmane bölgesindeki önemli dini ve sivil mimari örnekleri tanıtılırken, perşembe günü de Konak'taki Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığını tanıtan geziler düzenleniyor.

'Güzellikleri tanıtacağız'

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Haziran ayı temasının 'Tarih Deyince Konak' olarak belirlenmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, İzmir'in merkez ilçesi olan Konak'ın hem tarihiyle hem de içinde barındırdığı kültürel çeşitliliğiyle zengin bir bölge olduğunu, Konak Belediyesi olarak tarihin biriktirdiği bu zenginliği ortaya çıkaran çalışmalara her zaman destek verdiklerini söyledi. Pekdaş, 'Konak Belediyesi olarak ilçemizdeki kültürel güzelliklerimizi, tarihi mirasımızı, eşsiz coğrafyamızı, renkli sosyal dokumuzu, geçmişe ışık tutan tarihi mekanlarımızı kısacası tüm zenginliklerimizi tanıtmak adına Haziran ayı temamızı 'Tarih Deyince Konak' olarak belirledik. Bu temaya uygun olarak çalışmalar yapacağız. Tüm belge ve yazışmalarımızda da temaya uygun logo kullanacağız' diye konuştu. n Pelin Atmaca

Herkese eşit hizmet

Güney Mahallesi'nde iftar yemeğine katılan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 'Hemşehrilerimiz arasında uçurumun büyümesini değil, herkesin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını istiyoruz' dedi.

Konak Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede kurduğu iftar sofralarına bu kez Güney Mahallesi ev sahipliği yaptı. Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kurulan bereket, hoşgörü ve kardeşlik sofrasına mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Okunan ezanın ardından tüm davetliler Konak Belediyesi'nce ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar mönüsüyle oruçlarını açtı. İftar sonrası Güney Mahallesi sakinlerine seslenen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 'Ramazan ayı bereketi ve hayırlarıyla bizi bayrama ulaştırsın. Ülkemizde bayram tadında güzel günler geçirelim' dedi.

Huzur ve mutluluk sürsün

Konuşmasında Konak'ın İzmir'in kalbi olduğunu dile getiren Pekdaş, 'Burada İzmir'in en köklü geçmişine sahip tarihi mahaller var. Biz İzmir denilince, kentin kimliği denilince bu mahallerden hareket ediyoruz. Bugün bu mahalleler ne yazık ki kentin en dezavantajlı bölgeleri haline geldi. Konak'ta 113 mahallemiz var ve maalesef aralarında durumu en kötü olanlar bu bölgede. Biz bütün mahallerimizi seviyoruz ve hepsinin durumu iyi olsun diye çaba sarf ediyoruz. İftar sofralarımızı da bu yıl bu bölgelerimizde kurmak için gayret gösterdik. Çünkü inanıyoruz ki hep birlikte ilçemizi kalkındırırsak, var olan huzuru ve mutluluğu devam ettiririz' dedi.