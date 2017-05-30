Tarihe Saygı başvuruları 18 Ağustos'a kadar sürecek

İzmir'de tarihi mirasa hak ettiği saygının gösterilmesi ve tarihi yapıların korunmasını teşvik amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2003 yılından bu yana düzenlenen 'Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri' için başvurular başlarken, son başvuruların 18 Ağustos Cuma günü mesai bitiminde alınacağı açıklandı

'Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Yarışması'na katılmak isteyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin http://tarihesaygi.izmir.bel.tr/ adresine girerek, form edinip doldurdukları formları, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Tarih Proje Merkezi Konak Mahallesi, 848 Sokak No: 77 - 79 Kemeraltı - Konak adresine elden ya da postayla teslim edebilirler. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler ise web sitesinden ya da 2933984 / 2931613 no'lu telefonlardan da yararlanabilirler.



2 bölge yarışacak



Ödül kategorileri



Sonuçlar Eylül'de

Yeni yasa ile Büyükşehir sınırlarının genişlemesinden dolayı başvuruları daha ayrıntılı değerlendirmek için 3 bölge oluşturuldu. Buna göre Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Seferihisar, Urla, Çeşme ve Karaburun 'Merkez'; Menemen, Foça, Aliağa, Dikili, Kınık ve Bergama 'I. Bölge'; Kemalpaşa, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Selçuk, Torbalı ve Menderes ise 'II. Bölge' olarak belirlendi. Bu sene yarışmaya, 'Merkez' ve 'I. Bölge'de yaşayan vatandaşlardan başvurular kabul edilecek.Ödül programına bu yıl tarihi konutunda yaşamayı sürdüren tarihe duyarlı kişileri ve yapıları kapsayan 'Tarihi Yapıda Yaşam', 'Tek Yapı Ölçeğinde Koruma Uygulamaları', 'Basit Onarım', 'Esaslı Onarım', 'Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım', 'Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım', 'Emek', 'Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı', 'Geleneksel Zanaatların Yaşatılması', 'Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik' kategorilerinde başvurular kabul edilecek.İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki, tarihi mirasın belgelenmesi, yaşamını sürdürmesi ve geleceğe aktarılması bu yapıların tanıtılması ve tarihi mirasın korunması için bilimsel ve mesleki kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilen ödül programı, 2003 yılından bu yana kesintisiz sürdürülüyor. Seçici Kurul toplantısı 11 - 15 Eylül'de gerçekleştirilecek olan yarışmanın sonuçları 18 Eylül günü açıklanacak.