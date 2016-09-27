İzmir’de, geçmiş uygarlıklara ait mirasa hak ettiği saygının gösterilmesi ve tarihi yapıların korunmasını teşvik amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri”nin kazananları belli oldu. Bu sene diğer yıllardan farklı olarak ilk kez “Geleneksel Zanaatların Yaşatılması” ödülü verildi. 2003 yılından bu yana düzenlenen yarışmada, bugüne kadar 7'si jüri özel ödülü olmak üzere toplam 234 ödül verilmiş oldu.





Jüri üyeleri



Yarışmanın Asil Seçici Kurulu’nda Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Doç. Dr. Sevinç Gök, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Yasemin Polat, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzmanı Doç. Dr. Hülya Yüceer, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Burak Belge, Şehir Plancısı Memnune Bahçivan, Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzmanı N. Nur Kocasoy Bağcı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi'nden Yüksek Mimar-Restorasyon Uzmanı Dr. Elif Uğurlu Sağın yer aldı.



Yarışmanın yedek jüri üyeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Yrd.Doç.Dr. İrem Ayhan Selçuk, Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Yrd.Doç.Dr. Yusuf Sezgin, Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Yrd.Doç.Dr. Cengiz Gürbıyık'tan oluştu.





İşte ödül alan eserler



“Tarihi Yapıda Yaşam” Kategorisi



- Gülten Çetinkaya Evi (Alaçatı)



- Semiha ve İsmail Yıldırdı Evi (Şirince)



- Serpil ve Şerafettin Geniş Evi (Tire)



- Bedia Türen Evi (Ödemiş)



- Mehmet Kızılcaavlu Evi (Ödemiş)



- Şule ve Turgut Su Evi (Birgi)



- Raşit Taşer Şemsiye Tamircisi (Tire)



- Yusuf Çırpar Yorgancı Dükkanı (Tire)





“Basit Onarım” Kategorisi



Bet İsrael Sinagogu (Karataş)





“Tarihi Çevre Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı” Kategorisi



- Müesser Aktaş Etnoğrafya ve Tarih Evi (Mordoğan) - Katkı Kategorisinde Jüri Özel Ödülü



- Mustafa Koray Polat, Yeni Şükran Oteli Televizyon Belgesel Dizisi



- Yılmaz Göçmen “Hazan ve Hüzün Son Kuşlar”



- Sara Pardo “Öykülerin İzinde Smyrna’dan İzmir’e” Tudem yayınları, Ankara 2014



- Serap Tekeli Özden, Selçuk Kayan “ARASTA VE MALGACA Urla’nın Belleği” Fotoğraf ve Sözlü Tarih Projesi





“Geleneksel Zanaatların Yaşatılması” Kategorisi



- İrfan Alkur, Kabak Kemane Ustası (Başköy, Tire) Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Kategorisinde Jüri Özel Ödülü



- Mehmet Nalbant- Nalbant Ustası (Tire)



- Abdullah Süren - Semerci Ustası (Tire)





“Tarihi ve Kültürel Miras” konulu okul projeleri teşvik ödülü



- Selçuk Şahabettin Sarıdede Halk Eğitim Merkezi, “Selçuk'ta Yaşamak” Projesi



- DEÜ Özel 75. Yıl İlköğretim Kurumları “Tarihin Sahneye ve Ritme Yansıması Bergama- Asklepion- Efes Antik Kenti” Çalışması



- Torbalı Ayrancılar Ortaokulu “Metropolis Ziyaretçilerini Bekliyor” Çalışması



- Özel Karşıyaka Piri Reis Okulları "Eğitimde Kentlilik Bilinci ve Kültür Öğrenimi" Çalışması



- İzmir Konak Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi, Çağatay Kılınç “Ortak Kaderi Olanların Yaşam Alanları Kortejolar” Çalışması



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