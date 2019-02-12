Tarihi eserler Egeli öğrencilere emanet

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu; İzmir ve Ege Bölgesi başta olmak üzere ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Eğitimi üretim içinde gerçekleştirerek mesleki bilgi ve beceriye sahip araştırmacılar ve üretken teknikerler yetiştiriyor

İnovasyona, teknolojiye, çevreye ve insana önem veren alanında öncü elemanları sektöre kazandıran Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Eser Koruma Programı; kültür varlıklarını oluşturan materyalleri tanıyan, yapım-işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olan, olası hasarları teşhis eden, eser kayıplarına karşı önlem alabilen, restorasyon ve konservasyon aşamalarının tamamını uygulayabilen, güncel bilgilerle kendini her zaman yenileyebilen bilinçli teknik elemanlar yetiştiriyor.

Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nedim Çetinkaya, programın bugüne kadar pek çok faaliyette bulunduğunu ifade ederek, “Eser Koruma Programımız kuruluşundan bugüne, Bergama’da ulusal ve uluslararası birçok proje ile bu bilim dalında önemli misyonlar üstlenerek etkinliğini günümüze kadar devam ettirmiştir”. Programımız; Polonya, Almanya, Fransa ve İtalya ortaklı ‘RESELTAM (Uzaktan Eğitim Sistemi ile Restorasyon Sektöründe Çalışanların Eğitimi)’ adı ile bir AB Projesi gerçekleştirmiştir. Yine Amasya Valiliği ortaklığında ‘Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı’, ‘Restorasyon Sektörü İçin Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesi’ isimli AB projelerine imza atmıştır. Okulumuz, Bergama Güzellik Ilıcası Arkeolojik Kazısı, Bergama Ticaret Odası mülkündeki bina restorasyonu, Bergama temel kazılarında ortaya çıkan taşınmazların restorasyon ve konservasyonlarında görev üstlenmiştir” dedi.

Eser Koruma Programı hakkında bilgi veren Program Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Sema Yavuz, “Taşınabilir kültür varlıklarının onarımı ve korunması alanında öğretim yaparak, ön lisans teorisi ve pratiği olan teknikerler yetiştiriyoruz. Mezunlarımız, ülkemizdeki birçok arkeolojik kazı ve mimari projede ihtiyaç duyulan yetişmiş, uzman ‘Restoratör’ ve ‘Konservatör’ olarak görev almaktadır” dedi.

Nitelikli Restoratör ve Konservatör Yetişiyor

Programın ders içeriğinden bahseden Öğr. Gör. Dr. Yavuz, “Programımız Bergama yerleşkesinde bir kapalı alan çalışma atölyesi ve laboratuvar ile dış mekan çalışma uygulama alanlarına sahiptir. Taşınabilir kültür varlıklarının tümü üzerinde Restorasyon Konservasyon Teori Uygulama, Taş Seramik, Metal Cam, Duvar Resmi Mozaik, Organik Eserler Resim Restorasyonu disiplinlerindeki eğitim ve öğretiminin yanı sıra Genel Arkeoloji, Yapı Bilgisi, Fotoğrafçılık ile Arkeolojik Alanlarda Ölçme ve Değerlendirme gibi bütünleyici yan dallarında da eğitim ve öğretim veriyor” dedi.

Mezunların istihdam alanları ile ilgili bilgi veren Öğr. Gör. Dr. Yavuz, “Mezunlarımız, müzelerde, kazılarda; Restoratör ve Konservatör olarak, mimarlarla birlikte teknik ara eleman olarak çalışabilmektedir. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavı ile Mimarlık, Çini Onarımı gibi lisans tamamlama öğretimi de mümkündür. Arkeolojik kazılarda, Arkeolojik-Etnografik müzelerde ve Milli Saraylarımızdaki mimari projelerde staj yapma olanakları mevcuttur” diye konuştu.

Program ile ilgili gelecek hedeflerinin olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Mustafa Çakalgöz ise “Üniversitemiz çatısı altında faaliyet gösteren bir ‘Arkeolojik-Etnografik Araştırma ve Uygulama Merkezi’ ve ‘Bölge Laboratuvarı’ kurmak istiyoruz” diye konuştu.