Tarihi tiyatro için dev kamulaştırma

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale'de gecekondular arasına sıkışıp kalan 16 bin kişilik Antik Roma Tiyatrosu gün yüzüne çıkarılsın diye yaklaşık 12 milyon liralık kamulaştırma yaptı. Tiyatronun, Yuhanna'nın öğrencisi olarak tanınan İzmirli St.Polikarp'ın orada öldürüldüğüne inanan Hristiyan dünyası için büyük bir çekim merkezi olacağı düşünülüyor

8 bin 500 yıllık geçmişi ile önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmir'in yerel yönetimi, tarihi mirasın ortaya çıkarılması ve korunması konusundaki örnek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki Antik Roma Tiyatrosu'nun gün yüzüne çıkarılması amacıyla başlattığı kamulaştırmalarda bugüne kadar 11 milyon 889 bin TL'lik bedel ödedi. Kadifekale'de gecekondular arasına sıkışıp kalan tiyatronun çıkarılması için yaklaşık 12 bin 974 metrekarelik alan üzerinde bulunan 164 adet parsel için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma kararı alındı. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 11 bin 894 metrekarelik alanın tapusunu aldı. Bölgede Antik Tiyatro'yu gün yüzüne çıkaracak arkeolojik çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan destek protokolü çerçevesinde yapılıyor. Şu an için ara verilen çalışmalar, kısa bir süre sonra yeniden başlayacak.



SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?



Proje kapsamında öncelikle, arkeolojik yüzey araştırması yapılarak tiyatroya ve sur duvarlarına ait antik arkeolojik mimari kalıntılar ile Antik Tiyatro'nun gerçek yeri tam olarak tespit edildi. İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulan "Antik Tiyatro ve Kadifekale 1.derece arkeolojik sit alanının genişlemesi" önerisi Kurul tarafından kabul edildi ve tiyatro ile Kadifekale'nin 1. derece arkeolojik sit alanı genişledi. SİT sınırlarının değişmesi sonucunda, Antik Tiyatro alanında bilimsel kazı çalışmalarının yapılabilmesi, Kadifekale ve Antik Tiyatro'nun kente ve kentliye kazandırılması amacıyla imar plan revizyonları yapıldı ve yeni imar planları hazırlandı. 1/1000 ölçekli uygulama amaçlı imar planı, Antik Roma Tiyatro alanı olarak belirlenen alanda kalan zemin ve zemin üstü kamulaştırmaların yapılabilmesi için "7. Beş Yıllık İmar Programı"na dahil edildi. Bu kararın alınması ile birlikte alandaki kamulaştırmaların önü açılmış oldu. Ayrıca bölgede yaşayan vatandaşların bilgilendirilmesi, katılımı ve görüşlerini almak için iki toplantı düzenlendi.



ST. POLİKARP BU TİYATRODA ÖLDÜRÜLMÜŞ



Kadifekale'deki antik tiyatro ile ilgili en ayrıntılı bilgi, 1917 - 1918 yıllarında Otto Berg ve Otto Walter'ın araştırmalarında ve araştırmalarına yönelik hazırladıkları plan ve kesitlerde bulunuyor. 16 bin kişi kapasiteli olduğu düşünülen tiyatronun kalıntılarının Roma dönemi özellikleri taşıdığı biliniyor. Eski kaynaklarda, Erken Hıristiyanlık yani Roma İmparatorluğu'nun paganizm döneminde İzmirli St.Polikarp'ın bu tiyatroda öldürüldüğü ve tiyatronun tarihin trajik sahnelerine şahitlik ettiği öne sürülüyor. St. Polikarp, İsa'nın öğrencilerinden birisi olan Yuhanna'nın öğrencisi olarak tanınıyor ve Havari San Jean'ın yakını olduğu, Roma İmparatoru Trajan döneminde Piskopos olarak görev yaptığı biliniyor. Tarihte Polikarp, bilgeliği ve yardımseverliği ile öne çıkıyor.