Tarık Akan Gençlik Merkezi 7000. üyesine Çeşme Tatili

Buca Belediyesi'nden 'Tarık Akan Gençlik Merkezi'nin 7000. Üyesine sürpriz hediye geldi. 8 ay önce faaliyete geçen Merkeze üye olan 7000. kişi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği öğrencisi Berna Söylemez, 3 günlük Çeşme Tatili hediyesi karşısında şaşkınlığını 'Bu kadarını beklemiyordum' sözleriyle dile getirdi

Buca Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Tınaztepe Mevkii'nde 2809 metrekarelik alanda 5 katlı olarak inşa edilen Tarık Akan Gençlik Merkezi, Bucalı gençlerin akınına uğruyor. 8 ay gibi kısa sürede üye sayısı 7000'ne dayanan Merkezin 1000. üyesine tablet, 3000. üyeye Çanakkale gezisi hediye edilmişti. 7000. uÜyenin hediyesi ise 3 günlük Çeşme Tatili oldu.



8 ayda 7000'inci üye

Ücretsiz hizmet veren merkez, çamaşırhanesi, fitness ve bowling salonları, kütüphanesi, oyun salonları, atölyeleriyle gençlerin gözdesi haline geldi. Günlerinin büyük kısmını Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde geçiren gençler arkadaşlarını da üye yapma yarışına giriyor. Bunun sonucunda 8 ayda 7000 gibi rekor bir sayıya ulaşan üye sayısı her geçen gün büyük bir hızla artıyor.Gençlerin merkeze gösterdiği ilgi karşılıksız kalmıyor. Buca Belediyesi 1000. ve 3000. üyenin ardından 7000. üyeyi de sürpriz bir hediye ile ödüllendirdi. 7000. üye Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği öğrencisi Berna Söylemez, 2 kişilik Çeşme Tatili ile ödüllendirilirken, duygularını da 'Çok şaşırdım. Böyle bir hediye beklemiyordum' diye dile getirdi.