Tarık Akan Gençlik Merkezi'ne 10 ayda 9320 üye

Üniversiteli gençlerin kültürden spora tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayan Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi yeni eğitim döneminde de gençlerin tercihi oldu

Buca Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen, çamaşırhaneden fitness salonlarına, cep sinemalarından workshop alanlarına kadar gençlerin tüm aktivitelerine ev sahipliği yapacak şekilde ücretsiz hizmet veren Merkeze, 10 ayda 9320 genç üye olarak hizmetlerden yararlanmaya başladı.

Özellikle üniversite gençliğinin spordan sanata, eğitimden eğlenceye kadar birçok alanda ücretsiz hizmet aldığı Merkez, adeta talep patlaması yaşıyor. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte Merkez'in üye başvuru ofisi önünde kuyruklar oluşmaya başladı.



Zaman geçirme alanları



Gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği kompleks bir tesis olarak düzenlenen ve İzmir gençliğinin yeni cazibe merkezi olarak görülen Merkeze 10 ay gibi kısa sürede 9320 genç kayıt yaptırarak hizmetlerden yararlanmaya başladı.

60 bin üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkesi'nin karşısında bulunan Merkez, 2809 metrekare alanda hizmet veriyor. 5 katlı merkezin bodrum katında play station, langırt ve bilardo masasının bulunduğu oyun odası, günde 120 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip 8 ev tipi, 2 sanayi tipi çamaşır makinesi, 4 ev tipi, 2 sanayi tipi kurutma makinesinden oluşan çamaşırhane bulunuyor.



Zemin katta, resim, müzik ve seramik odası, sergi alanı ve kafeteryanın yanı sıra dinlenme alanı yer alıyor. 1. katta ise aynı anda 2 grubun oynayabileceği bowling salonu ile koşu bandı, ağırlık aletleri, soyunma odası ve duşların yer aldığı fitness salonu bulunuyor. 35'er metrekarelik kurs odaları ile mimarlık ve mühendislik öğrencilerinin teknik derslerini yapılabileceği donanıma da sahip bilgisayar odası da Merkezin ikinci katında bulunuyor.



Gençlerin derslerinde ve araştırmalarında kaynak sorununu ortadan kaldıracak, yüzlerce kitabın yer aldığı kütüphanede merkezin önemli hizmetleri arasında yer alıyor. Rahat, huzurlu ve sessiz bir ortamda ders çalışmak ve araştırmalarını yapmak için kütüphaneyi dolduran öğrenciler, çamaşırları yıkanırken oyun odasında playstation, bilardo, langırt ve bowling oynayarak vakitlerini değerlendirebiliyor.



Buca'nın sineması Tarık Akan'da



Gençlik Merkezi'nde bulunan 3 adet cep sineması Buca'nın tek sinema salonları olma özelliğinin yanında 2 lira olan ücretiyle dikkat çekiyor. Uluslararası Kısa Film Günleri filmleri ve vizyon filmleri ile Bucalıların beğenisini kazanan sinemalardan üyelik şartı aranmaksızın tüm Bucalılar yararlanabiliyor.