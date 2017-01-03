Tarım alanları metrekaresi 8 TL'ye talan edilecek

Üretim Reform Paketi Yasa Tasarısı ile tarım alanlarının amaç dışı kullanımına izin veren yeni düzenlemeler getiriliyor. İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi, 'Bu durum tarım alanlarının usulsüz kullanımına teşvik edecek. Metrekaresi 8 TL ödenerek usülsüzlük yasal hale getiriliyor. Bu tasarının aslında kimin için olduğunu sorgulamamız gerekiyor' dedi

Simge Özden-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre tarım arazilerinin mevzuat çerçevesinde korunmaya başladığı 1989 yılından 2015 yılı sonuna kadar,



İzmir'de sahip çıkmamız gereken alanlar var



İzmir'de tarım alanlarının amaç dışı kullanımı konusuna da değinen Çiftçi, 'Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin orada yapılmış olması, Torbalı'daki tarım arazilerinin yok edilmiş olması, Menemen bölgesinde kentin oraya doğru genişlemesi nedeniyle o bölgenin tehdit altında olması gibi bizim sahip çıkmamız gereken alanlar var. Bunlar yeterince korunuyor mu? Orası tartışılır. Giderek artan bir nüfus söz konusu. Dünya açlık tehlikesi ile karşı karşıya ve biz üretimimizi artırmaya çalışıyoruz. Bunun yolu da üretecek alanlarımıza sahip çıkmaktan geçiyor. Ondan sonra birim alandan, üretimimizi, teknolojimizi geliştirip onun üzerinden verimimizi artırmamız ve bunu aynı zamanda doğayla dost bir şekilde yapmamız gerekiyor. Tarım teknolojilerini kullanacağız ancak bunun tarım arazileri üzerinde baskı yaratmayan, çevre kirliliği oluşturmayan, vegan kaynaklarımıza zarar vermeyen teknolojiler olması lazım' dedi. -Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre tarım arazilerinin mevzuat çerçevesinde korunmaya başladığı 1989 yılından 2015 yılı sonuna kadar, tarım alanları nın amaç dışı kullanılmasını talep eden 114 bin 945 başvuru olduğu, bunlardan 1.7 milyon hektara izin verilmezken, 2.6 milyon hektar tarım arazisinin amaç dışı kullanımına izin verildiği ortaya çıktı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye'nin tarım alanlarını korumak için bir yandan 184 ovayı sit alanı ilan ederken, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, web sitesi üzerinden görüşe açtığı Üretim Reform Paketi Tasarı Taslağı ile tarım alanlarının amaç dışı kullanıma izin veren yeni düzenmeler getiriyor. İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi, Üretim Reformu Yasa Tasarısı ile üretim raporunun aslında kimin için olduğunun sorgulanması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: 'Paketin içine baktığımızda aynı zamanda hem zeytincilik yasasını değiştiren hem şeker yasasında şeker kotasını arttıran bir konu gündeme geliyor. Bunların içinde özellikle 5403 sayılı yasada geçici bir madde eklenerek daha önce izin alınmadan tarım dışı amaçla kullanılmış arazilere af getiriliyor. Üretim reformu kanun tasarısının 66. maddesiyle geçici bir madde ekleniyor. Bu geçici madde ile 11 Ekim 2014 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan tarım dışı kullanıma açılmış olan araziler metrekaresi 8 TL ödenerek usulsüz kullanım yasal olmuş olacak. Bu da yeni usulsüz kullanımları özendirecek bir uygulama. Bir taraftan tarım alanlarını koruyacağız yeni tarım alanları kazandıracağız derken bunun yapılmasını anlamak mümkün değil. Olacaksa da rayiç bedel üzerinden oradaki afların getirilmesi gerekir. Belli yıllar devam etmiş, üzerinde konut, fabrika vs. rayiç bedeller üzerinden bunun yapılması gerekiyor. Metrekaresinin 8 TL üzerinden bir fiyatlandırma yapılacak olursa bu tarım arazilerinin ranta peşkeş çekilmesi anlamına gelecek. Bundan sonraki usülsüz kullanımı da tetikleyecek' dedi.İzmir'de tarım alanlarının amaç dışı kullanımı konusuna da değinen Çiftçi, 'Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin orada yapılmış olması, Torbalı'daki tarım arazilerinin yok edilmiş olması, Menemen bölgesinde kentin oraya doğru genişlemesi nedeniyle o bölgenin tehdit altında olması gibi bizim sahip çıkmamız gereken alanlar var. Bunlar yeterince korunuyor mu? Orası tartışılır. Giderek artan bir nüfus söz konusu. Dünya açlık tehlikesi ile karşı karşıya ve biz üretimimizi artırmaya çalışıyoruz. Bunun yolu da üretecek alanlarımıza sahip çıkmaktan geçiyor. Ondan sonra birim alandan, üretimimizi, teknolojimizi geliştirip onun üzerinden verimimizi artırmamız ve bunu aynı zamanda doğayla dost bir şekilde yapmamız gerekiyor. Tarım teknolojilerini kullanacağız ancak bunun tarım arazileri üzerinde baskı yaratmayan, çevre kirliliği oluşturmayan, vegan kaynaklarımıza zarar vermeyen teknolojiler olması lazım' dedi.