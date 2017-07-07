Tariş'in hafızası veda etti

Adı zeytinyağıyla özdeşleşen TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nin 33 yıllık başkanı H. Cahit Çetin, gözyaşları içinde TARİŞ'e veda etti. Görev süresinin bitimine 2,5 yıl kala ayrılık kararı veren Çetin, Tariş'in hafızası olduğunu vurgulayarak, 'Ben bundan sonra da bu sektörün profesyonel hafızası olmayı hedefliyorum' dedi

Zeynep Kaya- 33 yıldır emek verdiği

TARİŞ içinde 4 kardeş

Ahmet Çörüş, Ahmet Sarı ve Nazmi Tonçuoğlu isimli üç kişinin TARİŞ Bank'ı, TARİŞ İncir Birliği'ni kuran Aydınlı ilk müteşebbisler olduğunu söyleyen Zeytin ve Zeytinyağı Birliği başkanı Çetin, kurucuların daha çok olduğunu ama bu üç kişinin TARİŞ Birliği'nin öncüleri olarak tarihe geçtiğine değindi. İncir Birliği'nin ilk Aydın'da kurulduğunu vurgulayan Çetin, 'Bahsettiğim 3 isim İttihat Terakkici ve Fransa'da eğitim görmüş kişiler. Kapitülasyonlara karşı Ege Bölgesi'nde ilk başkaldıran insanlar da bunlar. 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı sırasında TARİŞ öncülerinin orduya katkıları inanılmazdır. Savaştan sonra incir, üzüm, zeytinyağı, pamuk olarak 4 ayrı tüzel kişiliğe ayrıldı kurum. TARİŞ markası aslında bu 4 tüzel kişiliğin soy isimleri sayılır. Biz dört ayrı kuruluş olan incir, üzüm, zeytinyağı ve pamuk dört kardeşiz TARİŞ içinde. Bunu Türkiye pek bilmese de duyuralım.' diye konuştu.

'TARİŞ'in hafızasıyım'

2020'de görev süresinin bitmesi planlanan Çetin, görev bitimine 2,5 sene kala sürpriz bir kararla TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'ne veda edeceğini açıklayarak, 'Artık kurumdan ayrılık zamanımın geldiğini düşündüğüm için bu kararı aldım. TARİŞ'te geçirdiğim 33 yıllık zaman diliminde ayrılmayı çok düşündüm ama tabii ayrılıklar o kadar kolay olmuyor. Bu karara arkadaşlarımı halen ikna etmiş değilim. Benim bu mirası yeni bir kongreye kadar bir süre için devredebileceğim arkadaşlarım var. Ben TARİŞ'in hafızasıyım, biliyor musunuz? Siz 32 sene önce TARİŞ Zeytinyağı gibi bir zeytinyağı üretebilir miydiniz? Devlet desteğiyle olurdu her şey. Ben bundan sonra bu sektörün profesyonel hafızası olmayı hedefliyorum' dedi.

'Herkes İzmirli olamaz'

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı H. Cahit Çetin, 33 yıllık TARİŞ hayatına veda etse de İzmir'e olan hayranlığından dolayı, şehirle kopuş yaşanmayacağını açıkladı. Çetin İzmir'e verdiği önemi şöyle belirtti: Biri gidip İzmir'in havayollarını kaldırıyor. Birisi gelip gazetesini kaldırıyor. İzmir'in kulağı sağır, gözü kör. Bu şehirde Türkiye'nin en iyi gazetecileri var. En iyi sanatçılar İzmir'de yetişti. Biz sadece zeytinyağına değil, İzmir'in değerlerine de önem veriyoruz. İzmirli olmak ayrıcalıktır, herkes İzmirli olamaz. Bir İzmir'e bir İstanbul'a baktığımız zaman İzmir'de kadının çalışma hayatı daha dolu. Kadın İzmir'de daha aktif. Çünkü İzmir kadına değer veriyor. Gelecek nesillere daha iyi İzmir, daha güçlü İzmir, daha özgüven dolu yarınlar, örnek bir Ege Bölgesi bırakmamız gerek. 33 yıldır emek verdiği TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'ne veda eden Yönetim Kurulu Başkanı H. Cahit Çetin gözyaşları içerisinde kararını açıkladı. '100. Yıl Asırlık Mücadele' isimli belgeselde, TARİŞ'in nasıl yoktan var olduğunu, var olabilmek için katettiği yolları, direnişi, başkaldırılarını ve en önemlisi akılcı politikalarla önlerine konan engelleri nasıl aştıklarını aktaran Çetin, TARİŞ'in tarihini merak edenlerin belgeseli izlemesini tavsiye etti. TARİŞ'in tarihinin Cumhuriyet tarihiyle örtüştüğünü belirten Çetin, 'Emperyalizme karşı başkaldırı, hem TARİŞ'in hem ülkemizin ortak değerleridir. Türkiye'de iki kurtuluş savaşı başlamıştır. Biri Hasan Tahsin'in attığı kurşunla başlayan fiili Kurtuluş Savaşı'dır. İkincisi ise Milli Aydın Bankası TARİŞ'in kuruluşu sırasında oldu ve bu da ekonomik kurtuluş savaşının başlangıcı sayılır. Ülkemizin değerlerini konuşuyorsak, bunları bilmek gerek. Osman'lının dibe vurup, merkezi otoritenin kalmadığı dönemde, TARİŞ başkaldırısı Türk insanının dik duruşudur. Bu ülkenin yolları da, santralleri de, limanları da çok önemli. 30 sene burada ne kazandığımı sorarsanız sayamayacağım kadar dostlarım oldu burada. Binlerce çiftçi dostum var. Bundan büyük servet mi olur?' diye konuştu.Ahmet Çörüş, Ahmet Sarı ve Nazmi Tonçuoğlu isimli üç kişinin TARİŞ Bank'ı, TARİŞ İncir Birliği'ni kuran Aydınlı ilk müteşebbisler olduğunu söyleyen Zeytin ve Zeytinyağı Birliği başkanı Çetin, kurucuların daha çok olduğunu ama bu üç kişinin TARİŞ Birliği'nin öncüleri olarak tarihe geçtiğine değindi. İncir Birliği'nin ilk Aydın'da kurulduğunu vurgulayan Çetin, 'Bahsettiğim 3 isim İttihat Terakkici ve Fransa'da eğitim görmüş kişiler. Kapitülasyonlara karşı Ege Bölgesi'nde ilk başkaldıran insanlar da bunlar. 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı sırasında TARİŞ öncülerinin orduya katkıları inanılmazdır. Savaştan sonra incir, üzüm, zeytinyağı, pamuk olarak 4 ayrı tüzel kişiliğe ayrıldı kurum. TARİŞ markası aslında bu 4 tüzel kişiliğin soy isimleri sayılır. Biz dört ayrı kuruluş olan incir, üzüm, zeytinyağı ve pamuk dört kardeşiz TARİŞ içinde. Bunu Türkiye pek bilmese de duyuralım.' diye konuştu.2020'de görev süresinin bitmesi planlanan Çetin, görev bitimine 2,5 sene kala sürpriz bir kararla TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'ne veda edeceğini açıklayarak, 'Artık kurumdan ayrılık zamanımın geldiğini düşündüğüm için bu kararı aldım. TARİŞ'te geçirdiğim 33 yıllık zaman diliminde ayrılmayı çok düşündüm ama tabii ayrılıklar o kadar kolay olmuyor. Bu karara arkadaşlarımı halen ikna etmiş değilim. Benim bu mirası yeni bir kongreye kadar bir süre için devredebileceğim arkadaşlarım var. Ben TARİŞ'in hafızasıyım, biliyor musunuz? Siz 32 sene önce TARİŞ Zeytinyağı gibi bir zeytinyağı üretebilir miydiniz? Devlet desteğiyle olurdu her şey. Ben bundan sonra bu sektörün profesyonel hafızası olmayı hedefliyorum' dedi.TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı H. Cahit Çetin, 33 yıllık TARİŞ hayatına veda etse de İzmir'e olan hayranlığından dolayı, şehirle kopuş yaşanmayacağını açıkladı. Çetin İzmir'e verdiği önemi şöyle belirtti: Biri gidip İzmir'in havayollarını kaldırıyor. Birisi gelip gazetesini kaldırıyor. İzmir'in kulağı sağır, gözü kör. Bu şehirde Türkiye'nin en iyi gazetecileri var. En iyi sanatçılar İzmir'de yetişti. Biz sadece zeytinyağına değil, İzmir'in değerlerine de önem veriyoruz. İzmirli olmak ayrıcalıktır, herkes İzmirli olamaz. Bir İzmir'e bir İstanbul'a baktığımız zaman İzmir'de kadının çalışma hayatı daha dolu. Kadın İzmir'de daha aktif. Çünkü İzmir kadına değer veriyor. Gelecek nesillere daha iyi İzmir, daha güçlü İzmir, daha özgüven dolu yarınlar, örnek bir Ege Bölgesi bırakmamız gerek.