Tariş'in hedefi 3 bin ton ihracat

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Sürek, İtalya ile bağlantı yaptıklarını, mevcut pazarlarını şirket satıcıları ile birlikte genişletmeyi planladıklarını ve Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği olarak bu dönem 3 bin ton ihracat hedefi belirlediklerini söyledi

Gamze Geçer-Tariş Zeytinyağı markasına yurtdışında ve yurtiçinde büyük ilgi olduğuna değinen Sürek, 'Bunun en önemli dayanağı yüksek kalite ve ürün güvenirliği. Sezon başlamadan yabancı alıcılar bizimle bağlantıya geçiyor ve yoğun alım talepleri oluyor. İç piyasada daha çok kutulu satışımız var. Ayrıca 49 ülkeye Tariş markasıyla ihracat yapıyoruz. Dünyadaki fiyatlar burada etken durumda. İhracat yapmak istesek de dünya fiyatları, rekolte, döviz kurları burada çok önemli. Bu nedenle yıllara göre ihracatımız değişkenlik gösteriyor' dedi.

Yıllardır Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği olarak pazarda belirleyici olmuş bir kuruluş olduklarını, üreticilerine de daha fazla yararlı olmaya çalıştıklarını ve daha fazla ihracat yapmak istediklerini belirten Hilmi Sürek, İtalya ile bağlantı yaptıklarını, mevcut pazarlarını şirket satıcıları ile birlikte genişletmeyi planladıklarını ve Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği olarak bu dönem 3 bin ton ihracat hedefi belirlediklerini, eskiye göre mevcut iç pazarlarını daha da genişletme arzusunda olduklarını dile getirdi.

Zeytin üreticileri çok kanaatkar

Bugün zeytinyağına verilen prim desteğinin 80 kuruş olduğuna, önümüzdeki dönem konuşulan rakamın ise 2,5 TL olacağına ancak bunun olabilirliğinin zor gibi göründüğünü belirten Sürek şu şekilde devam etti, 'Zeytin üreticileri çok kanaatkrdır, 2,5-3 TL istemezler. Zeytinyağı üreticisi bereket okumasını, gerçekleri bilirler. Prim desteği 1,5 TL olsa üreticiler bayram eder, zeytin ağacının altında yatarlar. 1,5 TL olursa ağacın dibinde yatar, ağacına iyi bakar ve bu şekilde de üretim ve verim daha fazla artar. Türkiye'de, 2000 yılına kadar 90 milyon ağaç varlığı, yılda ortalama 120-150 bin ton zeytinyağı rekoltesi ve kişi başına 800 gram iç tüketim seviyesindeydi. Son yıllarda yapılan yeni dikimler ve plantasyon alanlarının kazandırılmasıyla ağaç varlığı 180 milyon adete ulaşırken, kişi başı yıllık tüketim 1,5-2 kilogram seviyelerine ulaştı. Bu yıl gerçekleşmesi tahmin edilen zeytinyağı rekoltesi de 250-280 bin ton seviyelerinde. Zeytinciliğe son yıllarda yapılan yatırımlarla tarımda özellikle pamuk ve narenciyeden boşalan alanlara zeytin ağacı dikildi. Yapılan yatırımlarla Türkiye'nin yakın gelecekte zeytinyağı üretim hedefi 700 bin ton.'

Sürek, 2017-2018 sezonunda ülkemizin hem yüksek kalite hem de yüksek rekolte verileriyle karşı karşıya olduğunu, Türk zeytinciliğinin son yıllarda iklim değişiklikleri ve buna bağlı olarak kuraklık ile yaşadığı tüm olumsuzlukları bu sezon bertaraf edeceğini belirtti.

Çiftçi yerinde mutlu kılınmalı

Bu yıl zeytinyağında tahmini rekoltenin 250-280 bin ton, zeytinde ise 450 bin ton seviyesinde olacağını söyleyen Sürek, 'Bu rakamlar da Türkiye'nin yakın gelecekte hedeflediği üretime hızla ilerlediğini göstermekte. Üretimde yakalanan bu başarının iç tüketim ve ihracatta da yerini bulması gerekiyor. Zeytin ve zeytinyağında ortaya konulan üretim hedefine yol alırken, bunun satış ve pazarlama ayağında da etkin ve rasyonel düzenlemelere ihtiyaç var. Dünya piyasalarında Türkiye'nin zeytinyağında adının marka olarak duyurulması için rakip ülkelerin maliyet avantajlarına ulaşılması ve desteklenmesi gerekir. Türkiye'nin zeytinyağı ülkesi olduğunun küresel anlamda anlatılması ve dış dünyadan ülkemize talep yaratılması önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllardan bu yana çiftçi, ülke kalkınması için vargücüyle çalışmıştır. Ürettiği ürünle doğrudan insan beslenmesine hizmet ederken, Türk sanayisine de yüksek kalitede hammadde temin etmiştir. Türk ekonomisinin olmazsa olmazı tarımsal alandır. Bu nedenle tarım topraklarını korumak, çiftçiyi yerinde mutlu kılmak kaçınılmaz' diye konuştu.