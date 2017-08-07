Tarla'da elektrik akımına kapılıp öldü

Bergama Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'nde satın alma memuru olarak görev yapan, aynı zamanda çiftçilikle de uğraşan Akın Yumrutürk, geçen cumartesi günü Atatürk Mahallesi, Bağlar Mevkisi'ndeki ayçiçeği tarlasını sulamaya gitti. 3 çocuk babası Yumrutürk, akşam eve dönmedi. Bunun üzerine merak edip tarlaya giden yakınları, Yumrutürk'ü trafonun yanında yerde hareketsiz yatarken bulup, otomobille Bergama Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrolde, Yumrutürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.Kaynak: DHA
Jandarma ve savcının yaptığı incelemede, Yumrutürk'ün su pompasını çalıştıran trafodaki prizde cep telefonunu şarj etmek isterken elektrik akımına kapılıp, yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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