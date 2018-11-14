Tartışmalara neden olan Atatürk heykeli, yeniden yapılacak

İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen ve Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan heykel üzerinde çalışmalara başlandı. Yüz kısmının yeniden yapılacağı çalışmalar kapsamında, heykelin etrafı brandayla kapatıldı

Tartışmalara neden olan Atatürk heykeli, yeniden yapılacak
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:41

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da yeni görünümüne kavuşan Buca'daki Çevik Bir Meydanı'na, dikilmesinin ardından tartışmalara neden olan Atatürk heykelinde düzeltme çalışmaları başladı.

Özellikle yüzü Atatürk'e benzemediği için eleştirilen heykel belediye tarafından KDV'siz fiyatı 60 bin TL'ye yaptırılmıştı. Vatandaşların eleştirileri üzerine hareket geçen Buca Belediyesi, heykeltraşı yenileme için yönlendirdi. Heykeltıraşın çalışabilmesi için etrafına iskele kurulan 6 buçuk metrelik heykelin çevresi de brandayla kapatıldı. Çalışmanın yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #atatürk heykeli
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