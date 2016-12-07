Tartıştığı babasını bıçakladı

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde 32 yaşındaki M.A., tartıştığı babası 57 yaşındaki Ayhan A.'yı göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Ayhan A. tedaviye alınırken, oğlu M.A. tutuklandı

Olay, Arap Hasan Mahallesi'nde geçen pazar günü meydana geldi. Evde babası Ayhan A. ile tartışan M.A., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Ayhan A.'yı göğsünden bıçakla yaralayan M.A. kendisi de elinden yaralandı. Gürültüyü duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri, elinden yaralanan M.A. ile baba Ayhan A.'yı hastaneye kaldırdı. M.A. tedavisinin ardından taburcu edildi ve polis tarafından gözaltına alındı. Tedaviye alınan Ayhan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Babasının kendisini dövdüğünü söylediği öğrenilen M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

