Tartıştığı kayınvalidesini 8 yerinden bıçakladı

Ödemiş'te, Keriman A. (45) tartıştığı kayınvalidesi Ferizan A.'yı (68) 8 yerinden bıçakladı. Ferizan A. olay yerinde hayatını kaybederken, Keriman A. gözaltına alındı.

Tartıştığı kayınvalidesini 8 yerinden bıçakladı
05 Şubat 2019 Salı 10:54

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçenin kırsal Kaymakçı Mahallesi'nde, Ercan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Keriman A. ile kayınvalidesi Ferizan A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Keriman A., mutfaktan aldığı bıçakla Ferizan A.'yı 8 yerinden yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular eve gelip kanlar içinde yerde yatan Ferizan A.'yı görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri Ferizan A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, gelini Keriman A. ise gözaltına alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cinayetin nedeni

İddiaya göre, Ferizan A. torununun üzerine tarlanın tapusunu verdiği gerekçesiyle gelini Keriman A. ile tartıştı. Kayınvalidesi Ferizan A.'yı vücudunun 8 yerinden bıçaklayarak öldüren Keriman A.'nın jandarmadaki ifadesi sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş #gelin #kaynana #bıçaklama
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