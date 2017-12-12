Tartıştığı oğlunu, silahla vurdu!

İzmir Bornova'da bir baba tartıştığı oğlunu tabanca ile vurarak öldürdü. Olay sonrası yakalanan baba, oğlunun kendisine bıçakla saldırdığı için onu vurduğunu söyledi

Olay Bornova İlçesi'nde bulunan Egemenlik Mahallesi'nde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 61 yaşındaki Nimet t., 24 yaşındaki oğlu Burak T. ile sahibi olduğu ayakkabı imalathanesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile iddiaya göre Burak t., babasına bıçak çekti. Bunun üzerine baba Nimet T. de üzerinde bulunan tabanca ile oğluna iki el ateş etti.



Burak T., vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Burak T.'nin hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.



Polis ekipleri baba Nimet T.'yi de kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen baba, polislere oğlunun yaklaşık 10 yıldır çalışmadığını ve kendisinden sürekli bir şekilde para istediğini söyledi. Bu durumun dayanılmaz bir hale geldiğini söyleyen baba, bu yüzden yine oğlu ile tartıştıklarını, oğlu kendisine bıçakla saldırınca da kendisini korumak durumunda kaldığını söyledi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Burak T.'nin cesedi de morga kaldırıldı.