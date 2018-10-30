Taş ocağı için bir orman katlediliyor

CHP'li Mahir Polat, Menemen'de kurulacak taş ocağı için verilen "ÇED gerekli değildir" kararının iptali için açılan davada, bilirkişi raporunda bu kararın uygun olmadığına karar verildiğini belirterek, "Maalesef dava sürmesine rağmen burada sadece taş için koca bir orman katlediliyor" dedi.

İzmir'in Menemen ilçesinin kırsal Alaniçi ve Göktepe mahallelerine yakın bir bölgede kalker ocağı kurulması için verilen "ÇED gerekli değildir" kararının iptali için açılan davada, bilirkişi raporunda bu kararın uygun olmadığına karar verildi. Bu kararı kutlamak için toplanan yöre halkı, zeybek oynadı. TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, dava süreci devam ederken bölgede ağaç kıyımına devam edildiğini vurgulayarak, taş ocağını işletecek firmayı uyardı. Polat, "Bundan vazgeçmezlerse tüm Türkiye'ye onları deşifre edeceğiz, ticari olarak büyük bir kayıp yaşayacaklar. Halkımızla birlikte mücadele devam edeceğiz. Gerekirse burada nöbet tutacağız" dedi.

Ormana ve içme suyuna zarar verecek

Söz konusu kalker ocağına için verilen kararın iptali için açılan davada, 3 kişilik bilirkişi heyeti bir rapor hazırlayarak, mahkemeye sundu. Raporda, işletmenin faaliyeti sırasında ormana zarar vereceği, İzmir'in içme suyunu sağlayacak Değirmendere Barajı'nı, orta ve uzun vadede olumsuz şekilde etkileyeceği, tesisin içme ile kullanma suyu havzasını tehdit ettiği vurgulandı. Dava konusu tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte, bölgedeki geçim kaynaklarının ortadan kalkacağı vurgulanırken, uzmanlar raporda yerleşim yoğunluğuna da dikkat çekti. İşletme ömrü 27 yıl olarak planlanan tesisin, yine dere ve çay gibi su kaynaklarını olumsuz şekilde etkileyeceği belirtildi.

Jandarma müdahale etti

Bilirkişi raporundaki haklı tespitleri kutlamak için toplanan bölge halkına, Menemen, Çiğli ve Karşıyaka'dan da doğa ve çevre gönüllüleri de destek verdi. Zeybek oynayarak raporu kutlayan halkı, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ile çok sayıda sivil toplum derneğinin temsilcisi de yalnız bırakmadı. Daha sonra maden ocağının işletileceği alanı incelemek isteyen heyet ile jandarma arasında arbede yaşandı. Heyetin belli bir noktadan sonra geçişine izin vermeyen jandarma, avukatları ve halkı alana hiç sokmadı.

'Taş için koca orman katlediliyor'

CHP'li Mahir Polat, sadece kar uğruna ağaçların heba edildiğini belirterek, "Sadece taş için koca orman katlediliyor. Burada mücadele veren halk fincancı katırlarını ürkütmüş. Belli ki bu halktan korkuyorlar. Bundan sonra mücadelemizi daha da yükseltirsek, daha dirençli olursak bu ormanı koruyabiliriz. Biz bu doğayı çocuklarımıza, torunlarımıza borçluyuz. Kimseden korkmuyoruz" dedi. Madeni hangi firmanın işleteceğini bildiklerini ifade eden Polat, "Buradan onları uyarıyoruz. Bundan vazgeçmezlerse eğer zararını ticari olarak misli misli çekerler. Çünkü halkımız doğasına sahip çıkan şirketleri sever. Eğer burada bir tane daha ağaç kesilirse onları tüm Türkiye'ye deşifre edeceğiz. Tüm Türkiye de ticari olarak gerekli cevabı verecek. Biz de gerekirse burada nöbet tutacağız" diye konuştu.